’Waar zijn toch de vrouwen-wc’s in de openbare ruimte?’

Wat zou ik hard gelachen hebben als ik dit een jaar geleden over mezelf had geweten. Wandelen was iets voor bejaarden, voor hardcore-natuurliefhebbers, voor gezinnen die op zondagochtend met zijn allen ’een frisse neus gaan halen’. Ik fietste altijd, dat schoot tenminste lekker op, en was altijd onderweg naar trein, werkplek, café, theater of het voetbalveld van mijn zonen. En nu wandel ik zelf ook, alleen of met een vriendin, en ik vind het nog léuk ook, om mijn stad met andere ogen te zien en na afloop tevreden de stappenteller op mijn iPhone erbij te pakken: weer 10.000 stappen in the pocket!

Publieke wc’s

Naast uitpuilende prullenbakken waarnaast dan ook weer stapels kartonnen latte-bekers, chipsverpakkingen en blikjes energiedrank liggen, valt me nog iets op: waarom zijn er in zo’n goed georganiseerd, aangeharkt land als Nederland zo weinig publieke wc’s voor vrouwen? Voor mannen zie ik nog wel her en der zo’n ranzige plaskrul staan - ik benijd ze niet, maar ze kunnen tenminste íets - maar vrouwen worden geacht dat stukje persoonlijke hygiëne maar lekker vertrouwd thuis te doen. De cafeetjes en barretjes waar ik mijn koffie of pistoletje haal, hebben een stalletje voor hun deur gemaakt waar je in de buitenlucht meteen kan afrekenen en het bestelde aangereikt krijgt. De deur is dicht en daarachter... is de onbereikbare wc.

Nu snap ik dat de café-wc in coronatijd een bron van besmetting kan zijn, maar in zoveel landen zijn er overal openbare wc’s, denk aan Frankrijk en België, maar vlak ook Japan niet uit; dat land wint zonder twijfel de wedstrijd ’beste openbare wc-land’ (soort futuristische wc-mobiles met knopjes aan de zijkant: je kunt een muziekje opzetten om je eigen ’actiegeluiden’ te overstemmen, de bril kan verwarmd of juist gekoeld worden, druk op een ander knopje en je billen worden schoongespoten én na elke keer wordt de bril grondig schoongemaakt).

Genderongelijkheid

Ze staan bij grote supermarkten, maar ook gewoon op straat of in het park. Vaak zijn die openbare wc’s gratis, maar daar gaat het me niet eens om. Ik wil best betalen voor een frisse, high-tech wc-mobile die gerobotiseerd wordt schoongemaakt. Want waarom, beste stedenplanners, ambtenaren ruimtelijke ordening, gemeenteraden en architecten, waarom kunnen wij vrouwen onze behoefte niet doen als we on the road zijn? Het is onhandig, vervelend en ook een vorm van genderongelijkheid. Mannen kunnen sowieso al een stuk gemakkelijker een stiekem plasje tegen een boom aan sprietsen, als ze de walmende plaskrul liever mijden.

Al een paar keer spoedde ik me halverwege mijn wandeling half joggend/rennend naar huis omdat de nood hoog was, maar de wc ver weg... Eén keer was ik echt te ver weg en plaste ik achter een lullig struikje, hopend dat de vele andere corona-je-moet-toch-wat-wandelaars me niet zouden zien, en bang dat ik over mijn lederen laarzen zou plassen. Dat voelde echt armoedig, dit geklooi bij zo’n struikje. En wat te denken van zwangere vrouwen, ouderen met een zwakke blaas en kleine kinderen? Zij moeten toch ook op pad kunnen zonder steeds bang te zijn dat ze misschien ’moeten’? Een openbare wc hoort bij de basics van de openbare ruimten, als je het mij vraagt.

Boete

Mijn verzuchting is niet uniek, ook vóór mij zijn er al opiniestukken en acties van vrouwen geweest die vroegen om meer openbare wc’s. In 2017 vocht een vrouw uit Amsterdam haar wildplasboete aan met het argument dat er te weinig openbare wc’s zijn (er waren er toen volgens de rechtbank 35 in Amsterdam. Trouwens: wáár dan?). Ze verloor, en moest de boete van 140 euro betalen. Deze zomer kwam er nog het bericht dat de gemeenteraad van Amsterdam eerst een ’omgevingsanalyse’ laat uitvoeren voor er wellicht meer openbare toiletten bij worden gebouwd.

Terwijl juist coronatijd laat zien dat we met zijn allen de openbare ruimte intensiever gebruiken. Openbare wc’s zijn echt geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde. Dus skip dat bestuurlijke onderzoek, leg contact met de openbare wc-experts van Japan en bestel honderden, nee duizenden van die kekke, hygiënische wc-mobiles voor Nederlandse steden, parken en andere buitenruimtes. Dan ga ik alvast bedenken welk wc-muziekje ik zal kiezen.