’Het is zomer, iedereen heeft een leuk leven behalve ik’

Een mevrouw biedt foto’s van haar voeten aan. En haar gedragen sokken. Het is zomaar een zondagochtend en ik scroll een beetje door Facebook. Ze heeft best fraaie voeten. Met keurig bloedrood gelakte teennagels.

Houd lekker je kleren aan

Ik heb zelf geen mooie voeten. Te goedkope en te kleine schoenen gedragen als student. De tenen staan scheef, er zitten rare bobbels op en de nagels zijn behoorlijk misvormd. Ik heb voeten waar je maar beter schoenen overheen kan dragen. Gewone dichte degelijke schoenen.

Hoe minder je ziet, hoe beter het is. Dat geldt voor meer onderdelen van mijn lijf. De reactie van mijn wederhelft op de vraag: „Zal ik dit jaar eens een bikini kopen in plaats van een badpak?” zegt wat dat betreft alles. „Waarom zou je dat willen?” Hij keek er zo verbaasd bij dat ik me bijna beledigd voelde. Hoezo niet?

Afijn, ik ben dus een mens voor meer kleren. Dat is lastig in de zomer. Hoe warmer het is, hoe meer er uit gaat bij deze of gene. Ik houd liever zoveel mogelijk aan. En eerlijk? Ik heb graag dat u dat ook doet.

Jongens, ik zit te eten!

Ik woon namelijk aan een grachtje. Met mooi weer vaart de ene na de andere feestelijk uitgedoste boot langs mijn huis. Schallende muziek uit de speakers en de schipper van dienst steevast in blote bast. Als ervaringsdeskundige kan ik u verzekeren dat het aantal wasbordjes dun is gezaaid in Nederland.

Er varen vooral verbrande bierbuiken met grijs borsthaar voorbij waaraan hier en daar wat zweetdruppeltjes kleven. Jongens, ik zit net te eten! En dan heb ik het nog niet over de toeristen, dronken van de zomerzon en het schuimende bier, die zich even willen ontwateren in de gracht. Vol in het zicht. En bedankt.

Piekhaar en gezwollen voeten

We staan op de rand van de zomer, dat ene seizoen waar het grootste deel van Nederland reikhalzend naar uitkijkt. Ik niet. Ik las ooit een thriller waarin een seriemoordenaar vrouwen in twee categorieën indeelde: zij die ’s zomers opfleuren en fris en fruitig op hun slippertjes in ongekreukt linnen door de straten dansen. En zweterige vrouwen met piekhaar, opgeblazen gezichten en gezwollen voeten, die zware boodschappentassen torsen en elk moment dood neer lijken te kunnen vallen (dat was zijn doelgroep overigens. Vielen ze niet vanzelf, dan hielp hij ze een handje).

Ik behoor tot de laatste categorie. Temperaturen boven de twintig graden zijn niet aan mij besteed. Ik raak daar fysiek erg ongesteld van. Geestelijk trouwens ook. Want terwijl ik me puffend op de bank verschans, hoor ik buiten de mensen lachen, de ijsblokjes in de glazen tinkelen, de vogeltjes kwinkeleren.

Daar word ik dan weer intens ontevreden van. Het is zomer, iedereen heeft een leuk leven. Behalve ik. Want ik heb de energie niet om me in het feestgedruis te storten. Eigen schuld, dikke bult. Sneu persoon die ik ben! Ik zit hier met de airco op tien weer alle pret te missen.

In de winter hoef je niks

In de winter hoef je niks, vegeteren voor Netflix met een schaal chips is prima voor de zondagmiddag. Daar heeft niemand commentaar op. Het winterse verwachtingspatroon is ook wat realistischer dan het zomerse. Natuurlijk bestaat die ook: de ideale winter.

Met een dik pak sneeuw op de daken, kindjes die met rode wangen van de kou een sneeuwballengevecht houden en een dik pak ijs op de gracht waarop zwierige pirouettes gedraaid kunnen worden. Maar niemand verwacht dat we in ons land ooit zo’n idyllische Anton Pieck-winter mee gaan maken.

We wonen nou eenmaal niet in Canada. En niemand is rouwig als er een miezerig regentje valt in plaats van dikke donzige vlokken. Maar o wee als het weer in de zomer tegenvalt. Eén grijze dag en de hele goegemeente schiet in de mineur.

Behalve ik, maar dat kan ik niet zeggen want dan valt de hele wereld over me heen: jij gunt ons niks. Alsof ik een direct lijntje heb met de weergoden. En als ik het wel had, zou ik het niet gebruiken. Want ondanks dat al die zonaanbidders geen enkel begrip hebben voor mensen zoals ik, gun ik ze alles. Maar zelf vind ik zo’n grijze dag wel even lekker om weer bij te komen.

Saai mens, dat je bent

We kunnen zelfs stellen: hoe mooier het weer, hoe ongelukkiger ik word. Op social media schijnt overal de zon. Mijn Facebookvrienden, die in de winter gewoon foto’s plaatsen van hun kat onder een patchworkdekentje, dragen ineens chique zonnebrillen en zitten met gebleekt strandhaar leuk te wezen bij een strandtentje.

Terwijl ik binnen zit te zaniken over de hitte en met de dag een grotere hekel aan mezelf krijg. ’Ga dan ook de hort op’, hoor ik je denken. ’Saai mens, dat je bent’. Ja, je hebt gelijk. Maar het is zo warrum. Heb de puf gewoon niet om mijn benen te waxen en mijn teennagels te lakken.

En dan moet ik ook nog eens een nieuw badpak gaan kopen! Gruwelmoment van het jaar: in een pashokje je zweterige opgeblazen lijf in een te strak zwempak proppen, waarbij het weinig flatteuze licht iedere vetrol even lekker aanzet.

Zonnesteek

Trouwens, dan is er ook nog zoiets als keuzestress. Er is in de zomer veel te veel doen. Is een strandtent wel de juiste optie? Want zo’n picknick op een boot, is natuurlijk ook leuk. Mits je genoeg energie kunt verzamelen om een quiche te bakken (oh hemel, moet die oven ook nog aan) en een kan ijsthee te maken, want frisdrank uit een fles is zoooo 2019.

Als je vrienden hebt met een boot natuurlijk. Dat is wel een vereiste. Op zo’n boot kun je wel weer gympen en een broek aan, dat scheelt weer lakken en waxen. Of moeten we gewoon barbecueën? Nu is er het weer voor. Leuk voor foto’s van kindjes met hun tanden in een kipkluif. Jammer dat we twee vegetariërs hebben. Wat zetten we die dan voor?

Kortom, ik miezer mezelf piekerend door de dag heen en zit aan het eind van het liedje nog steeds chagrijnig op de bank: kan het niet gewoon gaan regenen? Trek je er verder niks van aan, laat me maar gewoon zitten. Ik overleef het wel. Het wordt vanzelf herfst.

Het wordt vanzelf herfst

Ga gewoon lekker genieten van het mooie weer. Hoppa, de paden op, de lanen in. Picknickmanden mee, zonnebrandcrème en een koeltas met een fles rosé (en wel je shirt aanhouden hè). Ik gun het jullie allemaal van harte. Maak ik ondertussen een afstreepkalender: nog 140 dagen tot kerstmis. Of zal ik dan toch maar mijn nagels gaan lakken?

Zo overleef je de zomer

1. Drink minstens 3 liter water per dag, ook als je geen dorst hebt.

2. Vermijd het drinken van alcohol, daar droog je van uit.

3. Sport niet op het heetst van de dag, maar doe het tussen 11.00 uur en 16.00 uur rustig aan.

4. Zet je ramen open om frisse lucht te laten circuleren, maar doe de gordijnen dicht om de warmte buiten te houden.

5. Als je een ventilator gebruikt, zet die dan op een hoge plek zodat je niet verkouden wordt.

6. Te warm om te slapen? Vries flessen water in en zet die voor de ventilator in je slaapkamer of ga op een lagere verdieping slapen. Warme lucht stijgt op, dus vaak is het in de huiskamer prettiger dan in de slaapkamer.

Ook zo’n hekel aan de zomer? Schroom niet en deel het met ons.