10 voedselmythes ontrafeld: zijn diepvriesgroenten ongezonder dan verse groenten?

1 Kokosolie is beter voor je dan roomboter

Veganisten zijn dol op kokosolie en zien het als dé ideale vervanger van dierlijk roomboter. Ondanks de populariteit van het witte goedje is het toch een stuk minder gezond dan de meesten misschien denken.

Fabel: „Kokosolie bevat veel meer verzadigde vetten dan roomboter. Daarnaast bevat roomboter ten opzichte van kokosolie veel meer vitamines en mineralen, zoals vitamine A en D. Maar ook roomboter bevat veel verzadigd vet. De allerbeste keuze om in te bakken is olie, zoals zonnebloemolie of vloeibare margarine of vloeibaar bak- en braadvet.”

2 Verse groenten zijn gezonder dan diepvriesgroenten

We kopen eerder verse groenten dan dat we de diepvries in duiken, omdat we denken dat dat gezonder is. Onterecht, want eigenlijk bevatten diepvriesgroenten vaak nog meer vitamines en mineralen dan hun verse variant. Bovendien zijn ze vaak goedkoper, dus ook nog eens gezonder voor de portemonnee.

Fabel: „Diepgevroren groenten worden onmiddellijk ingevroren en zijn dus eigenlijk altijd kakelvers. Het intense vriesproces zorgt ervoor dat de cellen nauwelijks stukgaan. Maar let op: niet alle diepvriesgroente is gezonder dan verse groenten. Aan sommige zijn room en zout toegevoegd. Denk aan spinazie à la crème. Die groente is dus minder gezond.”

3 Als je ’s avonds na een bepaalde tijd eet, word je dik

Eten na acht uur is een taboe in sommige diëten, maar waar is dit op gebaseerd? En is de Hollandse gewoonte van om zes uur aan tafel wel zo goed? In het Europese zuiden ontwaken ze rond deze tijd pas uit hun siësta.

Feit noch fabel: „Je komt aan in gewicht als je via voeding meer energie binnenkrijgt dan dat je verbruikt. Dit noemen we de energiebalans. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van het moment waaróp iemand eet. Sommige studies laten zien dat laat op de avond en ’s nachts eten samenhangt met overgewicht. Maar op dit moment zijn er te weinig kwalitatief goede studies uitgevoerd om te concluderen of iemand eerder aankomt van in de avonduren eten in vergelijking met maaltijden overdag.”

4 Je valt af van heel veel water drinken

Mensen die veel water drinken, hebben vaak een stralende huid. En ze moeten heel vaak plassen, want de boel wordt goed doorgespoeld, maar helpt het echt om gewicht te verliezen?

Feit noch fabel: „Veel water drinken en verder hetzelfde blijven eten en drinken helpt niets. Water is wel een goede keuze om frisdrank en vruchtendranken door te vervangen. Daar zitten veel suikers en dus calorieën in. In zo’n geval draagt kiezen voor water of thee en koffie zonder suiker wel bij aan gewichtsverlies. Ook een glas water drinken in plaats van een calorierijk tussendoortje kan op een moeilijk moment helpen om de verleiding te weerstaan.”

5 Cola zero is gezonder dan gewone cola

Waarom zou je de calorieën drinken als je evengoed van een koud colaatje zonder suiker kunt genieten? Sommigen slobberen er liters van naar binnen op een dag. Goed idee of..?

Feit noch fabel: „Als er puur naar het verschil in calorieën tussen gewone cola en cola zero wordt gekeken, is de tweede gezonder. Verder zijn de drankjes allebei even (on)gezond. Sommige mensen denken dat cola zero slechter is vanwege de zoetstoffen, maar dat klopt niet. Het zuur in cola zero is meer een boosdoener. Dit kan namelijk tanderosie veroorzaken. Tanderosie wil zeggen dat het tandglazuur oplost door de zuren uit dranken. Als dat te vaak gebeurt, kan het glazuur zelfs helemaal verdwijnen.”

6 Een stuk fruit en groente zo eten is gezonder dan uit de blender

Ochtendstress, wie kent het niet. Hop een paar stukken fruit in de blender en gaan met die banaan. Veel mensen zullen zich hierin herkennen, maar: haastige spoed is zelden goed… We denken dat we gezond bezig zijn, maar eigenlijk krijgen we met een smoothie te veel suikers binnen.

Feit: „Smoothies staan niet in de Schijf van Vijf. Van het drinken van een smoothie raak je minder snel vol dan van eten van los fruit of groente. In korte tijd krijg je zo ongemerkt veel calorieën binnen.

Een voorbeeld: 4 gepureerde sinaasappels drink je zo op, maar dezelfde 4 sinaasappels opeten lukt je niet zo snel. Je kunt daarom beter fruit en groente éten dan drinken. Dat geeft sneller een vol gevoel en je eet veel minder suikers.”

7 Intermittent fasting is gezonder dan de hele dag door eten

Een aantal uren vasten tijdens het etmaal is hot. De meeste mensen die aan intermittent fasting doen, eten niets vóór 12 uur ’s middags en niets meer na 20 uur ’s avonds. Het zou beter zijn voor de stofwisseling, maar is dat ook echt zo?

Feit noch fabel: „Deze manier van eten kan voor gewichtsverlies zorgen als iemand in totaal minder calorieën binnenkrijgt dan hij of zij op een dag verbruikt. En dat kan weer positief voor de gezondheid zijn. Maar datzelfde geldt voor diëten waarbij je de calorie-inname over de dag verspreidt. Er zijn wel onderzoeken die laten zien dat een aantal uren per etmaal vasten voor extra gezondheidswinst zorgt, maar het is te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Daarbij lijkt het ook nog uit te maken of je vroeg of laat op de dag vast. Gegevens over de langetermijneffecten van intermittent fasting op gezondheid en ziekterisico zijn zeer beperkt. Voor wie wil afvallen, is het belangrijk om in kleine stappen een gezond voedingspatroon aan te leren dat bij iemand past. Op die manier leer je een gezonde leefstijl aan voor de rest van je leven.”

8 Koffie drinken is slecht voor je

Koffie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Voor de liefhebber was er laatst goed nieuws: een bakkie troost zou helemaal niet zo slecht zijn...

Fabel: „Het drinken van twee tot vier koppen koffie per dag zou het risico op hartziekten en een beroerte met ± 10% verlagen. De één is wel gevoeliger voor cafeïne dan de ander. Verder geldt: hoe beter de koffie is gefilterd, hoe minder cafestol. Cafestol verhoogt het LDL-cholesterol. In bijvoorbeeld filterkoffie en koffie van koffiepads zit dit stofje minder, dus daar kun je zonder probleem tot zo’n vijf kopjes per dag van drinken. Voor espresso en koffie gemaakt van cups geldt een maximum van twee tot drie kopjes.”

9 Koolhydraten moet je vermijden

Zit die spijkerbroek net iets te strak? Veel vrouwen doen dan acuut de koolhydraten in de ban. Toch kun je nog steeds genieten van brood en pasta als je ze vervangt door volkoren alternatieven. De volkoren boterham staat voor het derde jaar op de eerste plek als populairste broodsoort in Nederland, dus dat is mooi. Niet alle koolhydraten zijn namelijk ongezond.

Fabel: „Koolhydraten zijn juist een belangrijke energiebron voor het lichaam. Het is daarbij wel belangrijk om te kiezen voor gezonde voeding met koolhydraten, zoals volkorenbrood, groente, fruit en peulvruchten. Wil je toch minder koolhydraten eten? Laat dan vooral frisdrank, snoep en koek staan. Het is belangrijk om een gezond en gevarieerd eetpatroon aan te leren. Een goede manier is om dat te doen onder begeleiding van een diëtist of gewichtsconsulent. Helemaal geen koolhydraten eten, betekent ook geen groenten en fruit meer eten, en dat raden we niemand aan.”

10 Plantaardige zuivel is beter dan gewone melk en yoghurt

Millennials zijn ervan overtuigd: melk van soja, haver of amandelen zou gezonder zijn. Maar is dat wel zo? Hoe zit het dan met de voedingsstoffen in zuivel? Kunnen we die wel missen?

Fabel: „Zuivel is een belangrijke bron voor eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. Bovendien verlaagt het de kans op darmkanker en zorgt het eten van yoghurt voor een lagere kans op diabetes type 2. De plantaardige alternatieven voor zuivel bevatten vaak weinig eiwit en voedingstoffen. Sojadrink is dan nog het beste plantaardige alternatief. Dat heeft weliswaar niet de gezondheidseffecten van zuivel, maar het is wel een drank met eiwit en een aantal van de vitamines en mineralen die ook in gewone zuivel-producten zitten.”

