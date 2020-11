Geldtips 2.0: zo geef je (on)bewust minder geld uit

Budgetwatch

Ben jij een persoon die elke uitgave netjes noteert in een boekje? Of heb je geen idee waaraan je geld opgaat? Hoe het ook zit, het is altijd handig om een overzicht te hebben. Ga eens terug naar de afgelopen maanden. Wat zijn je vaste lasten? Welke abonnementen heb je allemaal?

En hoeveel geef je uit aan boodschappen, shoppen en eten laten bezorgen? Door dit allemaal op een rijtje te zetten, kun je zien waar je eventueel op kunt besparen. Tel al die (kleine) uitgaven eens bij elkaar op en bekijk hoeveel dit per maand - en vervolgens per jaar kost. Heb je echt al die zaken nodig?

Eetgeld

Ga eens na hoeveel geld je uitgeeft aan boodschappen. Koop je altijd A-merken? Probeer dan eens wat vaker producten van het eigen merk te kopen. En hoeveel eten bestel je gemiddeld? Vooral hiermee kunnen de kosten oplopen.

Vanwege corona is het hoogstwaarschijnlijk even wat minder, maar elke dag vóór je werk een kop koffie op het station halen en/of eten uit de bedrijfskantine, kan flink oplopen. Elke dag koffie bij een kiosk is op jaarbasis al gauw 500 euro!

Laat je emoties en enthousiasme even tot rust komen

Je kent het wel; je ziet iets wat je ’écht’ moet hebben. Of het nou een tas, jas of laptop is, iets wat je ontzettend graag wilt. Het is verstandig om het niet meteen te kopen, maar je emoties een tijdje te laten pruttelen.

Hoe langer je wacht, des te langer je hebt om erover na te denken. Wil je het product nog steeds hebben na een dag, na een week en misschien zelfs wel een maand? Dan klinkt het als een goede koop en kan je overwegen om het aan te schaffen. Houd dan natuurlijk wel rekening met het bedrag en of je je dat momenteel kunt veroorloven.

Koop na de feestdagen

Voor de feestdagen kunnen de prijzen van producten behoorlijk oplopen. De kerstversiering wordt steeds duurder, maar dit geldt ook voor cadeaus en seizoensgerelateerde producten (zoals Halloween-versiering, Valentijnsdag-chocolade etc.). Maar zodra deze dag voorbij is, is alles opeens in de aanbieding. Opeens zit er overal flinke korting op.

Dat is de ideale tijd om een voorraad in te slaan. Dan heb je maar een jaar van tevoren je kerstslingers in huis, je hebt wel een mooie deal te pakken. En veel van dit soort spullen kun je meerdere jaren achter elkaar gebruiken.

Ditzelfde geldt voor kleding; de herfst is het perfecte moment om een bikini te kopen, shop in de lente die mooie winterjas en kijk in april voor handschoenen. Alles lekker in de aanbieding en gloednieuw.

Check de prijs

Veel producten van bekende merken kun je op verschillende websites kopen. Daarom is het verstandig om van tevoren goed onderzoek te doen naar waar dit allemaal te koop is én hoeveel prijsverschil er in een product zit.

Vaak verschilt de prijs op de officiële website en een ’doorverkoop-website’, zoals bol.com en Amazon, behoorlijk. Het kan toch weer enkele euro’s besparen, die je vervolgens aan iets anders kunt uitgeven.

Tweedehands producten

Door producten tweedehands te kopen, bespaar je ook een hoop geld. Wel moet je er goed op letten dat de producten van goede kwaliteit zijn. Kringloopwinkels kunnen nogal overweldigend zijn, omdat er (te) veel aanbod is en het soms niet logisch is ingedeeld.

Maar gelukkig zijn er tegenwoordig tal van websites en apps - zoals Vinted, Mercari en Poshmark - waarop je producten kunt vinden van topkwaliteit. Ook zijn er Facebook-groepen om dingen te ruilen of te verkopen, voor jouw specifieke postcode, plaats of gemeente.

Bekijk ook: Tweedehands modezaken groeien hard door animo vintage kleding

Uren werk vs geld uitgeven

Bedenk bij elk product hoeveel uur je gewerkt heb om het aan te schaffen. Dit helpt je om dingen in een ander perspectief te zien. Die ene keer eten bestellen was slechts 1,5 uur werken? Dat kan er wel mee door. Maar als je ziet dat je voor iets relatief onbelangrijks toch echt een dag (of langer) moet werken, ga je inzien hoeveel tijd het eigenlijk kost om al die dingen bij elkaar aan te schaffen.

Betaal jezelf eerst

Ook zo’n moeite met sparen? Maak er een gewoonte van om elke maand als je salaris gestort wordt, minimaal 10% door te storten naar een spaarrekening (en er niet meer aankomen). Zo bouw je ongemerkt een buffer op en zul je het niet missen.