Daghoroscoop 14 oktober

VANDAAG JARIG

Waar het kinderen en creativiteit betreft gaat u een sterk jaar tegemoet. Uw gezondheid en energie kunnen behoorlijk vooruit zijn gegaan; vervelende omstandigheden zijn verbeterd waardoor u meer zin hebt om uw doelen te bereiken. Mijd in het belang van uw hart, zorgen en spanningen.

RAM

Anderen kunnen uw stemming beïnvloeden. Goed of kwaad, blijf u ervan bewust dat u zelf kunt kiezen hoe heftig die invloed is. Als u de tijd neemt om iemand beter te leren kennen zal daarop aardig worden gereageerd.

STIER

Gebruik uw vaardigheden en ervaring als u in een nieuwe baan begint; u kunt uitblinken. Het lijkt raadzaam om uw inzichten even voor u te houden. Dat zal ervoor zorgen dat ze u duidelijker voor ogen staan als uw mening wordt gevraagd.

TWEELINGEN

Een juridische kwestie kan zich ten kwade keren. Verzeker u van de beste advocaat om uw zaak te bepleiten. Wat aan de hand is kan u in een totaal anderen richting leiden dan gepland. Een verplichting kan uw toekomst veranderen.

KREEFT

Als u te maken hebt met anderen kunnen meningsverschillen aan het licht komen. Hoezeer u ook gelijk denkt te hebben, iemand kan het daarmee oneens zijn. Het beste in dit soort situaties is om overeen te komen dat u het niet eens bent.

LEEUW

Een werkverandering of promotie kan noodzakelijk maken dat u afscheid neemt van een paar medewerkers. Probeer de balans te vinden tussen uw leven thuis en uw werk, zodat uw gezondheid verbetert en heftige emoties kalmeren.

MAAGD

Reken er niet op dat anderen zullen doen wat u van hen verwacht. Voor studenten is dit een goed moment voor research; een saai onderwerp kan tot een fascinerend inzicht leiden. Een creatief project kan veel tijd opeisen.

WEEGSCHAAL

Nieuws over een ex kan een actuele relatie wakker schudden uit een ingeslapen situatie. Iemands humeurigheid kan u het huis uitjagen en als u degene bent met een slecht humeur kan naar buiten gaan een remedie voor u zijn.

SCHORPIOEN

Sommigen kunnen vandaag de deal van hun leven sluiten. Houd het voor u tot alles ondertekend is, anders kan een medewerker de kaper op de kust zijn. Uw begrip van complexe concepten zal u goed van pas komen.

BOOGSCHUTTER

Er kunnen zich uitzonderlijke kansen voordoen om financiële vooruitgang te boeken. Zakenlui mogen op welvaart rekenen, door stijgende verkoop, groter winst of een groeiend marktaandeel. U bent goed bezig.

STEENBOK

Er valt iets te zeggen voor de aanschaf van vastgoed. Ook al kunnen onderhandelingen traag en stroperig zijn, de uitkomst lijkt succesvol. Om u heen kan men humeurig zijn. Probeer hatelijkheden en roddel te ontwijken.

WATERMAN

De kans bestaat dat u zich met enige tegenzin in de werkende wereld zult begeven waar u met publiek te maken krijgt. Misschien kunt u later starten of kunt u thuis werken. Bent u serieus en ambitieus dan zult u resultaten boeken.

VISSEN

Menslievende gedachten kunnen u ertoe brengen u te voegen bij een club die de wereld wil verbeteren. Als uw idealisme overeenkomt met dat van anderen hebt u een niche gevonden die u gelukkig kan maken. Bovendien kunt u veel leren.