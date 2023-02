Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Kims dochter is gescout: ’Mijn kind model, wil ik dat wel?’

Door Kim Veldema Kopieer naar clipboard

’Liz is nuchter genoeg en laat zich niet gek maken.’ Ⓒ Hélène Wiesenhaan

De dochter van journalist Kim Veldema is pas 14, maar nu al door modellenbureaus gescout. Een geweldige kans; wie wil er nou niet de mooiste kleding aan en veel geld verdienen? Maar er is ook twijfel, want in wat voor wereld komt haar dochter dan terecht?