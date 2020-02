Ⓒ Hollandse Hoogte

De vrouw met wie Mark zit te borrelen, heeft net zo’n hekel aan mij als ik aan haar. Zijn moeder. Ik ben een beetje bang voor haar en probeer dan ook weg te komen voor ze me ziet. Maar het is te laat, ze heeft me al opgemerkt en wenkt me. Met tegenzin ga ik bij hen zitten.