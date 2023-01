‘Het is koud in zijn huis, net een koelkast!’

Hij is lief voor me, hij ziet er goed uit, we hebben eindeloze gesprekken over van alles en nog wat, hij kookt lekker. Maar mijn hemel, wat kán hij op de centen zijn. We leerden elkaar afgelopen zomer kennen, op een tuinfeest van een gezamenlijke vriendin. Onze blikken kruisten, we raakten in gesprek, hij haalde een roseetje voor me en vanaf dat moment was het dik aan tussen ons.

Weekend

Ik was ook helemaal toe aan een nieuwe relatie, na mijn scheiding en nu de kinderen allebei zijn uitgevlogen. We wonen niet bij elkaar om de hoek; ik in Haarlem en hij in een dorp ten oosten van Arnhem. Dat betekent dat we eigenlijk nooit zomaar even bij elkaar aanwaaien, het is meteen een heel weekend logeren.

Hij komt meestal mijn kant op, want hij heeft een leaseauto van zijn werk en ik ben op het OV aan-gewezen. Helemaal prima dat hij vaak bij mij is, want dan gaan we lekker samen de stad in of we maken een lange strandwandeling. Al met al waren we al een hele tijd niet meer in het weekend bij hem geweest.

Kippenvel

Maar eind vorig jaar was er een feestje bij een van zijn vrienden waarvoor we samen waren uitgenodigd. Dus stapte ik dit keer op de trein en ging zijn kant op. Hij stond al op me te wachten bij het station. Samen reden we naar zijn huis. Ik trok m’n jas uit, zette mijn koffer op de slaapkamer en kwam weer beneden. Ik voelde meteen het kippenvel op m’n armen, en dat terwijl ik m’n feestjurk nog niet eens aan had.

‘Wat is het hier fris!’ zei ik en liep naar de thermostaat: 12 graden… ‘O, heb je het koud?’ vroeg hij. ‘Dan zet ik ’m wel hoger, hoor.’ Een uur later voelde ik aan het puntje van m’n neus dat het nog steeds kil was in huis. Dus ik keek op de thermostaat… had hij ’m verhoogd naar 16 graden!

Energieprijzen

Met de huidige energieprijzen, snap ik echt wel dat je de verwarming niet helemaal opendraait. Doe ik zelf ook niet. Als ik thuis ben, heb ik ’m op 19 staan. Maar 16 graden… dat is belachelijk. Dus zette ik de thermostaat demonstratief op 19, waar hij heel bedenkelijk bij keek. Jammer dan, ik had geen zin om daar kou te lijden. Zeker niet omdat hij bij mij thuis de eerste is die de thermostaat ’s morgens op 20 graden zet!

Goed, we hadden onze eerste ruzie te pakken. Maar toen hij over geldzorgen begon, bond ik wat in en snapte ik wel waarom hij zo aan het besparen was. De volgende dag gingen we samen nog wat boodschappen doen. Tot mijn stomme verbazing rekende hij bij een chique wijnhandel achttien flessen dure wijn af. Ruim 700 euro pinde hij zonder met zijn ogen te knipperen!

Goede wijn

Toen ik erover begon in de auto, zei hij: ‘Ik heb een passie voor goede wijn. Dan maar een wat minder warm huis.’ Tja, ik denk daar dus anders over. Als je krap zit, snap ik helemaal dat je op de verwarming bezuinigt. Maar als je wel geld hebt, dan ga je toch niet in de kou zitten, hartje winter? Hopelijk wordt het een beetje warm voorjaar en zet die heel vroeg in. Ik ben dol op mijn vriend, maar ik ga echt niet voor mijn lol het weekend doorbrengen in een koelkast!”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

