De Stiefmoeder: ’Ik krijg geen hap door mijn keel en kijk constant op de klok’

Donderdag

Leroy en ik appen al de hele week. Niet de hele dag door gelukkig. Daar heeft hij net als ik een hekel aan. We hebben allebei een drukke week. Hij heeft vandaag een belangrijke presentatie en ik ga morgen op excursie met de klas. Het is een crime om genoeg begeleiders bij elkaar te krijgen en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er met mijn gedachten niet helemaal bij ben. Vlinders zoals deze heb ik niet gevoeld sinds ik een jaar of twintig was. Ik krijg geen hap door mijn keel en kijk om de zoveel minuten op de klok. De wijzers bewegen veel langzamer dan ik zou willen. Als ik de laatste dingen voor morgen heb klaargelegd, trek ik de deur van het klaslokaal achter me dicht en race ik naar huis om me klaar te maken. Wat we gaan doen, wil hij niet vertellen. Ik weet alleen dat ik om zeven uur klaar moet staan.

Stipt om zeven uur gaat de bel. Heerlijk, hier houd ik van. Ik haal een paar keer diep adem en loop naar de deur. Hij ziet er geweldig uit. Nette sneakers, goede spijkerbroek, een strak wit shirt dat prachtig afsteekt tegen zijn getinte huid en daar overheen een zwarte colbert. De geur van zijn aftershave komt me tegemoet en als hij me een knuffel geeft, giert de adrenaline door mijn lichaam. Ik heb hem gemist. Ik schrik van mijn eigen gedachten. ’Jemig, San, doe even normaal’, spreek ik mezelf streng toe. Met twee handen pakt hij mijn gezicht vast en plant hij zijn lippen op de mijne. ’Ik heb je gemist, mooierd.’ En met die woorden glijdt alle onzekerheid van me af.

Dan pas zie ik de grote tas die naast hem staat. Vragend kijk ik ernaar. ’We gaan picknicken’, zegt hij met die kenmerkende grijns waarover ik de hele week heb gefantaseerd. Eenmaal binnen legt hij een groot kleed op de grond voor de televisie en haalt hij de ene na de andere lekkernij tevoorschijn. Ah, daarom vroeg hij zo door toen ik vertelde over mijn liefde voor borrelen. Geamuseerd ga ik naast hem zitten. Gezellig dit! De spanning hangt in de lucht, maar net als de eerste keer praten we honderduit. We hebben het over exen - ja, ik weet dat dat eigenlijk not done is - over onze kijk op het leven en uiteindelijk komt het gesprek op kinderen. Leroy vraagt of ik die nog zou willen.

Ik schiet nog net niet in de lach. Deze vraag heb ik al zó vaak gekregen. En ik weet ook precies wat mijn antwoord erop is. Tuurlijk vind ik kinderen leuk. Anders had ik wel een andere baan gekozen. Ik vind het prachtig om mijn leerlingen te zien groeien. Om ze dingen te leren en samen te spelen. Maar ik vind het óók heel leuk dat ze aan het einde van de dag weer naar huis gaan en ik de klei, poppen en blokken in het lokaal kan laten. Dus om er thuis dan ook eentje rond te hebben lopen? Nee, bedankt. Zo rond mijn dertigste heb ik nog even getwijfeld.

Steeds vaker werd mij gevraagd of ik kinderen had en als ik zei dat dat niet het geval was, werd er verbaasd gereageerd: ’Oh, oké… waarom niet?’ Alsof kinderen krijgen de normaalste zaak van de wereld is en je een soort alien bent wanneer dit als vrouw niet in je toekomstplaatje past. Misschien moest ik er dan toch aan geloven. Maar inmiddels ben ik zeker van mijn zaak. Vriendinnen die kinderen hebben gekregen, bevestigen voor mij dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ze hebben geen tijd meer voor vriendinnen, hebben de verre reizen ingeruild voor een midweek in zo’n walgelijk bungalowpark en kunnen over niets anders meer praten. Dat is gewoon niet hoe ik mijn leven voor me zie. Ik wil uitgaan wanneer ik wil, naar de wc gaan wanneer ik wil en op vakantie gaan naar plekken die ík leuk vind. Ik zie mezelf ooit nog in het buitenland wonen. Misschien wel op meerdere plekken. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen met een kind. Als ik hem resoluut vertel dat dat dus niet echt mijn ding is, friemelt hij zichtbaar zenuwachtig aan zijn rits. Bezorgd kijkt hij me aan. ’Ik hoop écht dat het voor jou geen afknapper is, maar er is iets dat je moet weten…’

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.