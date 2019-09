Giada (43): Eindelijk ben ik gelukkig in de liefde

Voel jij je leeftijd?

„Dat is een moeilijke vraag, want ja, ik ’voel’ mijn leeftijd, maar eigenlijk ook weer niet. Ik heb na mijn 40ste inzichten verkregen, voornamelijk over mezelf en hoe ik in het leven sta. Dus in die zin ’voel’ ik inderdaad mijn leeftijd.

Als ik in die spiegel kijk, zie ik ook wel wat gebeuren, ja. Dan denk ik: ’Waar is die tijd gebleven waarin ik niet maandelijks naar de kapper hoefde voor de uitgroei of makkelijker die paar extra kilo’s kwijtraakte?’ Maar ach, rijpe vruchten zijn het lekkerst.

Aan de andere kant voel ik me jong. En nee, niet omdat ik zo onwijs fit ben, maar omdat ik jong denk. Ik ben ook niet iemand die achter de geraniums gaat zitten; ik wil zoveel mogelijk meemaken en zien.”

Heb jij een beautygeheim?

„Jazeker! Die ene prik tussen mijn wenkbrauwen die mij minder ’boos’ doet lijken. Omdat ik het zat was dat mensen steeds vroegen of ik boos was. Als ik nadenk of geconcentreerd bezig ben, kijk ik nogal serieus. Ik gebruik inmiddels vijf jaar botox. Sindsdien hoor ik bijna nooit meer ’Wat kijk jij boos!’.

Het moet er wel natuurlijk blijven uitzien, dus ik zal zelf nooit all the way gaan met botox, me laten straktrekken of mijn lippen laten opspuiten. Dat vind ik niet mooi.

Voor de rest ben ik geen sporter, maar zorg ik wel goed voor mijn lichaam: me lekker insmeren met selftanning lotion geeft een mooie glow. Voor mij geen zonnebank, hooguit een keer per jaar. Regelmatig een rondje van een paar kilometers lopen, vind ik heel lekker om te doen. Sinds we zijn verhuisd doe ik dat vaker. De omgeving hier is erg mooi en al lopend geniet ik van al het moois.

En ik eet heel gezond; veel vis en groenten. Ik houd wel echt van lekker eten; kaas en chocola kan ik echt niet weerstaan. Roken en alcohol drinken doe ik ook, dat is weer niet zo gezond. En bovendien zie ik er na een avondje gezelligheid best gekreukeld uit.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Mensen schatten mij altijd jonger, gelukkig. Heerlijk is dat! Ik merk wel dat jongeren mij al echt oud vinden, zoals mijn dochters, bijvoorbeeld. Hun vriendjes beginnen ’u’ te zeggen. Best confronterend vind ik dat, ook al bedoelen ze het goed en is het wel zo netjes.

Ik ben wel iemand die van jonge mensen houdt, ze zijn inspirerend en hebben een bepaalde blik op het leven die ik interessant vind. Dan denk ik: ’Oké dus zo staat onze toekomst er voor’. Ik wil ook graag hun mening weten over bepaalde zaken en vraag er dan naar. Ook mijn man is vier jaar jonger. Heerlijk jong, daar houd ik van!”

Giada Graziani Ⓒ Eigen Beeld

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn schouders en mijn borsten, mijn ogen en mijn handen (en haren eigenlijk ook wel) vind ik het mooist. Daar ben ik heel blij mee! Eigenlijk ook met mijn lengte en lange benen. Ik ben half Italiaans en daardoor heb ik een mediterraans uiterlijk met Hollandse maten, een mooie mix, toch? Daarnaast heb ik een man die mij heel mooi vindt en me dat ook elke dag zegt. Dat voelt fijn.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met het feit dat ik het afgelopen jaar een aantal kilo’s ben aangekomen en ik het best lastig vind om die er weer af te krijgen. Ik zou graag 10 kilo lichter willen zijn.

Ook vind ik mezelf minder mooi alsik bijvoorbeeld op het punt sta om ongesteld te worden. Dan mijd ik de spiegel, want dan kan ik me onwijs rot voelen. Dat duurt meestal een paar dagen. Hoewel ik weet waar het vandaan komt, is het wel altijd erg vervelend.

En mijn grijze haren... Die vind ik eigenlijk nog lang niet ’nodig’. Toch zijn ze er. De rest is denk ik gewoon een kwestie van accepteren, strijden tegen het ouder worden heeft weinig zin. Jee, dat dit nog ooit uit mijn mond zou komen!

Ik vind mezelf over het algemeen dus gewoon mooi. Dit ben ik, dus doe het er maar mee.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn haren, mijn bos krullen waar iedereen altijd jaloers op is, mijn uitstraling... Vooral als ik me blij voel, krijg ik vaak complimenten. Ik ben nu erg gelukkig en dat zien mensen wel. Sinds ik samen met mijn huidige man ben hoor ik het heel vaak: ’Wat zie jij er mooi en stralend uit!’

En dat klopt, zo voel ik mij. Eindelijk ben ik gelukkig in de liefde. Ik heb dan ook wel de meest fijne, liefste en heerlijkste vent op aarde getroffen na een hoop ongeluk in de liefde en ellende met een scheiding. We vormen nu een heerlijk, samengesteld gezin met vier kinderen.

Waardering en respect is iets wat iedereen nodig heeft en fijn vindt, niet hoeven vechten voor een beetje liefde en aandacht, en het feit dat je iemand altijd kunt vertrouwen is heel erg fijn! Dat straal ik nu ook uit!

Waar ik ook vaak complimenten over krijg, is hoe ik dingen aanpak of hoe ik bijvoorbeeld op mijn werk - dankzij veel passie - ergens een succes van maak. Ik weet - meestal - wat ik wil en daarin ben ik vrij duidelijk.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben wel tevreden met wat ik heb, maar ben er nog niet helemaal. Mijn droom is om ooit naar de UK te verhuizen, hoe en wat weet ik nog niet. Voor de rest voel ik mij compleet en geniet elke dag van het leven.”

Wat houdt je jong?

„Goede seks en heel veel plezier! Plus genieten van de kleine dingen. Vier opgroeiende kids houden mij ook behoorlijk jong, hoor! Het is veel werk maar ook ontzettend leuk en gezellig.”

Giada Graziani Ⓒ Eigen Beeld

Heb je een levensles die je wilt delen?

„Sommige dingen lopen niet altijd zoals je wenst, het zijn bepaalde dingen in het leven die vervelend voelen. Toch horen die erbij, al blijft dat jammer. Soms is het moeilijk om positief te blijven, maar ik heb geleerd dat het wel werkt.

Vraag, geloof en ontvang. Ik ’bestel’ wat ik wil en ik geloof daar heilig in! Doorzetten is my middle name en ik neem niet zomaar genoegen met ’nee’.

Hard werken dus voor hetgeen wat je wilt. Je ergens in verdiepen en je eigen plan trekken. Er is namelijk overal wel een oplossing voor en een weg in te vinden.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar redactie@vrouw.nl.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.