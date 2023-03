Premium Het beste van De Telegraaf

'Hou op over 'giftige mannelijkheid', de meeste mannen zijn wél leuk!'

Door Vivienne Groenewoud

Vivienne Groenewoud: ’We lijken tegenwoordig overal wel over te vallen.’ Ⓒ Getty Images

De tijd van de traditionele rolpatronen is voorbij en dat is prima, maar de laatste tijd worden mannen wel heel vaak neergezet als boeman. Journalist Vivienne Groenewoud pleit voor een wat evenwichtiger blik, want ze zijn er echt wel: mannen die deugen.