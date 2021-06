Lang niet gezwommen? Gebruik deze tips om je kind goed te begeleiden

Het is belangrijk dat - zowel kinderen die nog bezig zijn met het behalen van hun zwemdiploma als kinderen die het diploma al op zak hebben - blijven oefenen met zwemmen, stelt Maxime. „De herhaling van de vaardigheden is van groot belang. Door het niet bijhouden van de zwemvaardigheid kan het zelfvertrouwen wegzakken.

Des te meer ze recreatief zwemmen, des te beter ze gewend raken aan onverwachte situaties. We merken dat een aantal kinderen onzeker is geworden en daardoor angstig is om weer het water in te gaan.” Gelukkig staan vanaf vandaag de seinen weer op groen voor recreatief zwemmen en kunnen kinderen hun zwemvaardigheid weer oppakken. Maar hoe begeleid je je kind hier het beste in? Van der Gouwe legt het uit aan de hand van een aantal tips.

1. Houd je kind goed in de gaten en blijf in de buurt

„Houd je kind altijd in de gaten, ook al heeft hij of zij al een zwemdiploma. Kinderen kunnen gevaarlijke situaties soms niet goed inschatten. Daarnaast vinden kinderen het vaak leuk om samen met hun ouders te zwemmen en de aanwezigheid van papa of mama zal het kind geruststellen mocht hij of zij angstig zijn.”

2. Vind je kind het spannend? Bouw het stap voor stap op

„Mocht je kind het spannend vinden om het water in te gaan, dwing hem dan vooral niet, maar bouw het dan stap voor stap op. Daag ze uit op basis wat ze wel durven. Begin bijvoorbeeld in het ondiepe bad en speel daar een spel. Als ze daar op hun gemak zijn, ga dan naar het diepe bad. Loop niet te hard van stapel, want dit kan averechts werken en kan de angst voor water alleen maar versterken.”

3. Laat je eigen twijfels niet merken aan je kind

Niet alleen kinderen vinden zwemmen soms spannend, volgens Van der Gouwe zijn ouders ook soms huiverig. „Maar ouders moeten dit niet laten merken aan hun kind. Laat je twijfels niet doorschemeren, want kinderen pikken dat snel op. Focus op het plezier van zwemmen in plaats van de gevaren ervan.”

4. Gebruik zo min mogelijk zwemhulpmiddelen

Het ligt voor de hand een zwemhulpmiddel, als een luchtbed of zwemnoodle, te gebruiken wanneer je kind angstig is om te zwemmen. Dit raadt Van der Gouweechter af. „Op die manier worden kinderen afhankelijk van het hulpmiddel, terwijl ze juist moeten inzien dat ze het zelf kunnen. Het zijn leuke speeltjes, maar het moet niet gebruikt worden om te verhullen dat een kind niet (meer) weet hoe te zwemmen.”

5. Open water verschilt van een binnenbad

Met de zomer in aantocht zullen we ook meer gebruik kunnen maken van open wateren om te zwemmen. Hierbij zijn andere aandachtspunten van belang dan bij een binnenbad, aldus Van der Gouwe. „Voor kinderen is zwemmen in zee vaak nieuw: de golven, het zoute water en ook kan het spannend zijn dat je de bodem niet ziet. Dit is een heel verschil met het binnenbad waarin ze les hebben gehad. Kijk daarom goed naar hoe je kind hierop reageert. En nogmaals: houd je kind goed in de gaten, want de zee kan soms gevaarlijk zijn.”