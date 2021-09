Daghoroscoop 30 september - Vertrouw in eigen kunnen, Waterman

VANDAAG JARIG

Je geeft graag geld uit aan exclusieve kleding en accessoires omdat je weet dat de manier waarop je je presenteert invloed heeft op je inkomen. Zorg goed voor je voeten (massage, schoeisel). Met Uranus in jouw teken kan jouw partner op financieel gebied willen experimenteren. Let op.

RAM

Een zwaardere werklast kan betekenen dat je een afspraak of bijeenkomst opnieuw moet programmeren. Het aanbod van een andere baan kan zowel een volgende trede op de maatschappelijke ladder betreffen als een prestigieuze positie.

STIER

Alles wijst op moeilijkheden op het werk. Neem, als dat mogelijk is, een vrije dag. Er kunnen confrontaties ontstaan met lieden die iets tegen je hebben en het kan moeilijk zijn om voor jezelf op te komen. Raap al je moed bijeen.

TWEELINGEN

Het heeft geen zin te twisten met bureaucraten die belast zijn met het handhaven van regels. Je ontdekt dat er binnen een organisatie nog baas boven baas bestaat. Wat je als een terechte zaak ziet kan van hogerhand worden afgewezen.

KREEFT

Als je je niet aan je budget hebt gehouden kan je met geldgebrek te kampen hebben. Ook een grootscheeps project of plan met een uitgekiende begroting kan met een tekort tobben. Onderhandel over loonsverhoging als je niet rondkomt.

LEEUW

Er kan een lastige kwestie spelen omtrent iemand uit jouw verleden. Misschien moet je je verdiepen in een vroegere verhouding of relatie. Tref een regeling als je gezamenlijk hebt geïnvesteerd in een huis of bedrijf.

MAAGD

Er kunnen je problemen wachten met autoriteiten. Controleer of je onbetaalde rekeningen hebt of een belastingschuld. Geen dag om ruzie te maken met gezaghebbenden. Zelfs onbelangrijke lieden kunnen zich laten gelden.

WEEGSCHAAL

De druk om geld te verdienen kan de sfeer verzieken. Sta open voor reacties en antwoorden van anderen. Het snijden in de kosten of een niet realistische deadline kan ook bijdragen tot een gevoel van wanhoop of woede.

SCHORPIOEN

Er lijkt promotie ophanden; jouw harde werken en populariteit zijn niet onopgemerkt gebleven. Belangstelling voor politiek kan ervoor zorgen dat je kandidaat wordt voor een openbaar ambt of betrokken raakt bij een campagne.

BOOGSCHUTTER

De wens om op reis te gaan kan op problemen stuiten; er dreigen obstakels. Veiligheidsvoorschriften en controles kunnen extreme vormen gaan aannemen. Als je autoriteiten tegenwerkt maken zij het je nog lastiger.

STEENBOK

Er zijn diverse trends van kracht, hoewel de sfeer tamelijk ernstig en praktisch is. Benader de zaken verstandig. Om je heen is men waarschijnlijk rustiger dan je gewend bent. Pas je aan, ook al past dat niet bij je natuur.

WATERMAN

Vertrouwen in eigen kunnen is essentieel. Elke verandering die je doorvoert zal een positieve uitwerking hebben als je weloverwogen te werk gaat. Toon jouw leidinggevende kwaliteiten en ga realistisch om met nieuwe verantwoordelijkheden.

VISSEN

Een praktische en behoudende benadering is vandaag een vereiste. Dankzij jouw stabiele instelling win je vertrouwen en respect en worden nieuwe verplichtingen op jouw schouders gelegd. Geef leiding of neem zo nodig het roer over.

