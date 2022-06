Vreemdgaan tijdens zwangerschap: ’Hij voelt zich verwaarloosd’

Verschillende juicekanalen meldden dat Waylon zou zijn vreemdgaan terwijl zijn vriendin Bibi in verwachting was van hun zoontje Chester. Waylon reageerde op de beschuldigingen en postte vorige week op zijn Instagram een opmerkelijke foto waarop stond: ’I know i fucked up’. In zijn spijtbetuiging gebruikt hij het woord ’vreemdgaan’ niet. Wel schrijft hij op Instagram dat hij spijt heeft. „Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk en ik verwacht dus ook niet dat Bibi me zomaar vergeeft.” Bibi beviel bijna vier weken terug van het jongetje.

Waylon is niet de eerste die voor of na de bevalling van zijn vriendin zou zijn vreemdgegaan. In 2019 werd bijvoorbeeld duidelijk dat realityster Khloé Kardashian en de basketballer Tristan Thompson uit elkaar gingen, omdat Tristan tijdens de zwangerschap van Khloé vreemdging.

Tweede plaats

Waarom mannen vreemdgaan tijdens een zwangerschap of na de bevalling heeft te maken met verwaarlozing, legt psycholoog Jeffrey Wijnberg uit. „De essentie van vreemdgaan tijdens de zwangerschap is dat de man zich verwaarloosd voelt, omdat hij in één klap op de tweede plaats komt. Terwijl je toch zou denken dat de man wel doorheeft dat het om een tijdelijke periode gaat. Je zou zeggen dat hij wel weet waaraan hij begint als hij een vrouw bezwangert. Hij zou juist trots moeten zijn en aandacht geven aan de aanstaande moeder of zich moeten verheugen op de komst van het kind. Kortom, dat er iets bijkomt in de relatie in plaats van dat er wat afgaat. Maar dit is allemaal rationeel. Het gevoel dat de man kan krijgen is juist: ik krijg een tekort aan aandacht en dat tekort ga ik compenseren door vreemd te gaan.”

Klusjes

De opstelling van de moeder moet echter ook niet onderschat worden. „Als de moeder al een moederlijk type is, ligt de aandacht volledig op de zwangerschap en de geboorte van het kind. De man wordt ook te pas en te onpas ingeschakeld voor klusjes die er voorheen niet waren. Bovendien: die klussen zijn ten behoeve van het kind en niet van hem. Dat alle aandacht in de richting van het kind gaat is in sommige gevallen voor mannen bijna traumatisch.”

Deze klusjes liggen volgens Wijnberg uiteen. „Alles wat de vrouw voor de zwangerschap deed kan ze nu misschien even niet. Dit komt op de schouders van de man terecht. Bijvoorbeeld de agenda regelen voor het bezoek en boodschappen halen. En na de bevalling luiers verschonen en flesjes maken. De vrouw verlangt vaak van de man dat hij haar hierin ondersteunt.”

Lust of emotie

Als mannen vreemdgaan is dit niet altijd omdat ze seks tekort komen. „Het gaat om aandacht en om gevoel, niet altijd om lust als de man vreemd gaat. Mannen denken: ’Ik tel niet meer mee en krijg alleen maar opdrachten. Ik haal de boodschappen, maar ga ook flirten met de kassière.’” Volgens Wijnberg gaan mannen alleen vreemd als er iets niet goed zit in de relatie. „Als alles goed gaat tussen de partners is het onwaarschijnlijk dat de man vreemdgaat. Als er voor de zwangerschap problemen waren in de relatie, worden deze tijdens de zwangerschap alleen maar erger.”

Traumatisch

Volgens Wijnberg heeft het ook te maken met de hoeveelste zwangerschap het is. Een tweede zwangerschap kan traumatischer zijn voor de man, omdat er nog minder aandacht naar hem gaat. „Het is niet voor alle mannen het moment om vreemd te gaan, maar voor de man zijn gevoel gaat de vrouw ook vreemd. Niet met een man natuurlijk, maar met het kind. Het is misschien vreemd om het zo te zeggen, maar voor zijn gevoel kan dat wel zo aanvoelen.”

Oplossing

Wijnberg zegt dat sensitievere vrouwen aanvoelen wanneer er iets niet goed zit in de relatie. „Een vrouw zou het ook kunnen aanvoelen en in gesprek kunnen gaan. Hem aandacht geven en waarderen door te zeggen dat ze van hem houdt bijvoorbeeld. Zij bespreekt dit op tijd als ze merkt dat er iets mis is in de relatie. Het liefst gaan ze samen op zoek naar een oplossing. Maar als partners elkaar echt goed kennen zal het waarschijnlijk niet zover komen.”

Intimiteit

Na de zwangerschap is er soms wel meer ruimte voor intimiteit. „Sommige vrouwen kunnen niet wachten om seks te hebben met hun partner na de zwangerschap. Dit heeft ook te maken met hormonen en verschilt per vrouw. Sommige vrouwen willen na hun zwangerschap gelijk beginnen aan een tweede of derde kindje. Als je zwanger wilt worden heb je wel zin in seks.”

’Domme keuze’

Wijnberg stelt wel dat niet alle mannen de neiging hebben om vreemd te gaan. „Het verschilt per man. Het kan voor sommige mannen even wennen zijn dat hij de aandacht van zijn liefdespartner nu moet delen met een zwangerschap. Wat een aanleiding kan zijn om aandacht elders te zoeken. In mijn optiek is vreemdgaan altijd een hele domme keuze in alle opzichten. De man maakt zijn situatie moeiteloos gecompliceerd.”

