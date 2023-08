Micky (28) heeft een eetstoornis: ‘De artsen hebben mij opgegeven’

„Op mijn veertiende werd mijn vader uitgezonden naar Afghanistan en mijn moeder werd niet veel later in het ziekenhuis opgenomen. Ze bleek kanker te hebben. Het was een heftige tijd thuis, die ik onder controle probeerde te houden met niet eten. Vóór deze periode had ik door verschillende gebeurtenissen anorexia ontwikkeld. Maar toen mijn vader na zes maanden terugkwam, ben ik letterlijk ingestort. Ik was pas veertien jaar en werd in het ziekenhuis opgenomen.

Dwangbehandeling

Het niet eten was voor mij een manier om ergens controle over te hebben, terwijl er om me heen zo veel misging. Ik hoefde hierdoor nergens aan te denken, behalve aan eten. Zo probeerde ik bijvoorbeeld de lunch over te slaan door mijn boterhammen op school weg te gooien. Op mijn heftigste momenten at ik op een dag alleen wat fruit. Het avondeten gooide ik er ’s avonds vaak stiekem uit op de wc. Dat probeerde ik heel stil te doen. Mijn moeder en mijn broertje merkten het in het begin niet.

Sindsdien ben ik nog steeds niet genezen. Ik heb jarenlang verschillende dagbehandelingen gehad en ik ben in totaal drie keer opgenomen in anorexiaklinieken. De laatste opname was anderhalf jaar geleden. Intern krijg je verschillende therapieën en ik heb zelfs een dwangbehandeling gehad. Ook dat hielp niet. Daarbij word je vierentwintig uur per dag aan bed vastgebonden en krijg je dwangvoeding via een sonde. Dat heeft tijdelijk geholpen om op gewicht te komen, maar zorgde uiteindelijk bij mij mentaal alleen maar voor meer schade.

Ondergewicht

Tijdens mijn studententijd - ik heb voeding en diëtetiek gestudeerd - ging het een tijdje wat beter met me. Ik at gelukkig wel wat, maar ik sportte daarentegen juist heel veel. Toen ging het eigenlijk wat meer richting ‘orthorexia’. Dat houdt in dat alles extreem gezond moet zijn. Ik at vrijwel iedere dag dezelfde gezonde maaltijden en deed dagelijks aan cardiotrainingen en fitness in de sportschool. Ook daarin sloeg ik door.

Op dit moment kan ik door mijn ondergewicht niet meer sporten. Dat vind ik jammer. Zelfs door de stad lopen is te zwaar. Ik zit nu in een rolstoel als ik naar de stad ga, want door een zenuwaandoening vanwege mijn ondergewicht zak ik soms door mijn benen. De situatie is zorgelijk. Ik ben 28 jaar en weeg nog maar 33 kilo. De artsen hebben mij opgegeven.

Boterham met pindakaas

Toch heeft dit me een boost gegeven. Ik wil wél leven. Ik zie nog steeds de potentie ervan in en wil er zijn voor mijn naasten en mijn twee katten. Ook wil ik een opleiding tot verpleegkundige gaan volgem, om andere mensen te helpen. Ik wil werken op de ambulance of de spoedeisende hulp, omdat ik daar zelf ook veel ben geweest. Ik vind het mooi wat voor werk de mensen daar doen. En als ik eenmaal hersteld ben, wil ik als ervaringsdeskundige anderen met een eetstoornis helpen.

Helaas is er veel onbegrip. Het niet eten is voor mij het wegdrukken van emoties. Gewoon niets willen voelen. Mensen zeggen soms bijvoorbeeld ‘eet gewoon een boterham met pindakaas’. Maar dan krijg ik een error in mijn hoofd. Dan raak ik in paniek, want ik denk meteen dat die boterham aan mijn lichaam gaat zitten.

Spiegel

Als ik in de spiegel kijk zie ik namelijk een dik iemand. Feitelijk weet ik dat dat niet zo is, maar ik zie het wel. Gelukkig zijn mijn ouders en mijn broertje heel betrokken en ik heb een aantal vrienden om me heen die me steunen. Ik praat er met hen over en ze proberen me te begrijpen.

Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat het geen keuze is. Je hebt een keuze om beter te worden, maar niet om een eetstoornis te krijgen. Ik zit nu in traumatherapie en als mijn trauma ooit een keer wordt opgelost kan ik het eetprobleem hopelijk beter loslaten. Toch ben ik voor mijn omgeving altijd het meisje met de eetstoornis. Ik zie mezelf wel nog als Micky. Maar ook mét een eetstoornis. De echte Micky is er niet meer.”

Zodra je een eetstoornis vermoedt bij jezelf of iemand anders is het belangrijk dat je er met elkaar over praat (iemand in vertrouwen neemt) en een afspraak bij de huisarts maakt. Bij de huisarts kun je het vermoeden bespreken, aangeven wat je signaleert en hoe lang het al speelt.

