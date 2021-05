Recept: Panna cotta van asperges

Ingrediënten

Voor de strooimelange:

~ 1 tl foelie, gemalen

~ ½ tl citroengras (sereh), gemalen

~ ⅓ tl laurier, gemalen

~ 2 tl witte peper, gemalen

~ 4 tl peterselie, gedroogd

~ 2 tl kervel, gedroogd

~ ⅓ tl fenegriekpoeder

Voor de panna cotta:

250 g asperges, geschild

~ 250 ml room

~ 5 el maizena (35 g)

~ ½ el strooimelange

~ 2½ el suiker

~ 4 el gemalen amandelen of hazelnoten

Bereiding

Roer de kruiden door elkaar en doe ze in een goed afsluitbaar potje. De droge mix is maanden houdbaar. Kook de asperges in ruim water in 15 minuten gaar. Giet ze af, bewaar 250 ml kookvocht en kook dit in tot de helft. Pureer de asperges en het ingekookte vocht in de blender. Wrijf de puree door een zeef. Roer de maizena met 4 el water tot een papje. Breng de aspergepuree met de room, de strooimelange en suiker aan de kook. Roer er de maizena door en laat het mengsel al roerend 1 minuut zacht koken. Verdeel het aspergemengsel over zes glaasjes en laat het 2 uur in de koelkast opstijven. Serveer met de gemalen noten.

Dit recept staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf).