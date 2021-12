Kim wordt gepest: ’Ik word tegen kasten en tafels geduwd’

Premium VROUW magazine

’Het is afschuwelijk om te horen dat mijn dochter gepest wordt’

Je zou het niet verwachten, maar zelfs ex-miss Universe Kim Kötter is vroeger gepest. Daarom is ze zeer begaan met deze moeders die ook een pestverleden hebben en van wie hun dochters nu hetzelfde meemaken. Een van hen is Saskia van de Ven (41). Ze is getrouwd, dirigent en moeder van Emma (9, groep ...