’Een dikke tien voor de looks van Máxima’

Onze koningin laat qua kledingstijl niets aan het toeval over en heeft waarschijnlijk voorafgaande aan haar reis de diverse sets, accessoires en schoenen grondig doorgenomen. Geen wonder dus dat ze ook deze keer weer oogde om door een ringetje te halen, van top tot teen zijn de kledingstukken op elkaar afgestemd. De vraag is ook altijd weer: draagt ze iets nieuws of heeft ze weer in haar eigen kast geshopt en gaat het om recycle tenues?

Zakelijke look

Koningin Máxima koos vandaag (zie hoofdfoto) voor een zakelijke look tijdens een financiële bespreking. Het bordeauxrode broekpak met wijd uitlopende pijpen is helemaal van deze tijd en de kleur is één van haar favorieten. Een dikke tien voor de looks dus!

Broekpakken zijn een vast item in de kledingkast van Máxima en dat is wel begrijpelijk. Een broekpak is namelijk geschikt voor alle situaties en komt altijd ‘koninklijk’ over.

Minder bagage

Het fijne van zo’n pak is bovendien dat zowel het jasje als de broek ook apart gedragen kan worden in combinatie met andere items. Vooral op reis komt dat goed van pas want op deze manier kun je wel ‘travel light’ reizen met minder bagage. Datzelfde trucje gebruikt Máxima ook met haar schoenen; die stemt ze ook af op alle items die ze mee op reis heeft en ze schroomt niet om het schoeisel dan meerdere keren te dragen bij diverse outfits.

Ton sur ton

De outfit van vandaag is geheel ton sur ton, oftewel alles in één teint, geheel op elkaar afgestemd. Zelfs de blouse, schoenen en de clutch zijn in dezelfde kleur. En voor de goede kijkers was ook te zien, zelfs in haar ring zit een bordeauxrode steen. Eenvoud was het credo van de dag, want veel opsmuk aan sieraden was er niet, behalve een authentieke broche, oorbellen en een parelketting. Bij de zakelijke look van de koningin past ook het luchtig opgestoken haar dat een stuk verzorgder oogt dan het loshangende haar dat bij een beetje wind al snel slordig oogt. Ook de make-up was vandaag iets steviger aangezet en zorgt ervoor dat de Koningin krachtig overkomt.

Tekst gaat verder onder foto.

’Op de eerste dag showde Máxima een nog niet eerder geziene outfit: een katoenen jurk van het Italiaanse modehuis Max Mara met tie-dye effect.’ Ⓒ ANP

Italiaans

Opvallend gegeven is dat Máxima gisteren en eergisteren voor alle drie de outfits koos voor Italiaanse ontwerpen. Weliswaar met een Oosterse look maar de designs zijn van Italiaanse makelij. Op de eerste dag showde Máxima een nog niet eerder geziene outfit: een katoenen jurk van het Italiaanse modehuis Max Mara met tie-dye effect. De bovenkant van blauwe spijkerstof met een luchtig gestrikte ceintuur en de onderkant wijder uitlopend in oker/beige.

Tekst gaat verder onder foto.

Een blouse met bijpassende wijdvallende, lange rok in paisleyprint. Ⓒ ANP

Paisleyprint

In de middag vond er een omkleedsessie plaats waarna Máxima verscheen in een recycling outfit van het Italiaanse label Etro, een blouse met bijpassende wijdvallende, lange rok in beige/oranje paisleyprint. Deze outfit droeg ze een paar jaar geleden al toen ze een werkbezoek aan Indonesië bracht. Het fijne aan dergelijke luchtige outfits is dat ze ideaal zijn voor warmere landen.

Tekst gaat verder onder foto.

’Doordat de rok in één print is uitgevoerd en de top in een andere print lijkt het alsof het om een tweedeler gaat maar het is toch een jurk.’ Ⓒ ANP

Multi-culti print

Vandaag verscheen ze in een kleurrijke jurk van het Italiaanse merk Valentino die ze al eerder droeg, onder andere tijdens het feestje van haar schoonmoeder Beatrix die destijds 80 werd. Het is een vrij drukke, Oosterse multi-culti print in meerdere kleuren zoals blauw, beige, zwart, wit en rood. Doordat de rok in één print is uitgevoerd en de top in een andere print lijkt het alsof het om een tweedeler gaat maar het is toch een jurk. Daarbij een Marokkaans ogende ketting die ze misschien wel in de plaatselijke kasbah heeft gekocht. Dat geldt wellicht ook voor de zilveren armbanden aan de pols maar die kunnen uiteraard ook uit haar eigen sieradencollectie komen. Het is wel leuk om te zien dat Máxima altijd enorm haar best doet om zich qua kleding aan te passen aan het land waar ze vertoeft. Zo houdt ze er ook rekening mee in bepaalde landen dat ze niet al te bloot verschijnt en de roklengte net iets langer is.

Los haar

Máxima koos voor los haar, wellicht met een reden want in dat geval komt ze toch iets minder koninklijk en wellicht te deftig over. Het lijkt er wel op alsof ze het haar zelf snel heeft gestyled, een mooie vlecht, een losse knot of het haar half opgestoken was misschien wel een beter, verzorgder beeld. Luchtig waren ook haar schoenen, drie keer op rij koos zij namelijk voor dezelfde Spaanse espadrilles met een hoge sleehak in beige en zwart. Wellicht had ze daar ter plekke wat spijt van, want hoewel espadrilles vanwege de sleehak makkelijk lijken te lopen, was dat hier niet het geval. Een en ander had ook te maken met de slingback aan de achterkant waarvan het bandje waarschijnlijk af en toe wat los raakte. De make-up van de koningin was ook vrij eenvoudig, een knalrode lippenstift had haar zeker niet misstaan en had de boel een beetje extra opgeleukt!

