Zo behoud je jouw looks in tijden van corona!

Het was zo vanzelfsprekend: even naar de kapper om de uitgroei bij te werken of naar de specialisten om onze nagels te laten opvullen, de benen te waxen of de wimpers te verlengen. Maar in deze coronatijd moeten we dat nu noodgedwongen zelf thuis doen. Hoe gaan we ons hiermee redden?