Deze films kijkt de VROUW-redactie het liefst in de kerstvakantie

1. The Muppet Christmas Carol

Er zijn zoveel variaties op dit prachtige, klassieke kerstverhaal, maar deze is toch wel de allerleukste, volgens onze vormgever Marion. De hilarische poppen, zoals Kermit en de legendarische Miss Piggy maken dit tijdloze verhaal nog vermakelijker, te bekijken op Disney +.

IMDb: 7.7/10

2. Love Actually

Een absolute must op deze lijst, want tja wie kent ‘m niet. Meerdere redactieleden zette deze film op het lijstje om elke kerst te kijken. De inmiddels beroemde scène waarin Hugh Grant, als Britse premier, volledig uit zijn dak gaat op ‘Jump’ van de Pointer Sisters, zorgt gegarandeerd voor een lach op je gezicht. Te bekijken op Videoland.

IMDb: 7.6/10

3. Alle Harry Potter delen

Ook deze saga is onmisbaar in onze lijst, volgens redacteur Mariëlle. Om de sfeer even te schetsen: het is buiten koud en ze komt alleen uit bed om een schone pyjama aan te trekken. Vervolgens kruipt ze op de bank onder een fleece dekentje mét kaas en wijn om alle Harry Potter films te bingen. En dan het allerliefst in 1 weekend, te zien op HBO Max.

IMDb: +- 7.7/10

4. A boy called Christmas/ Een jongen met de naam kerstmis

Een heerlijke familiefilm voor jong en oud, vindt onze andere vormgever Marian. Op kerstavond gaat de dertienjarige Nikolas op een magisch avontuur om te achterhalen of de mysterieuze plek ‘Elfhem’, een magische plek bewoond door elfjes, echt bestaat. Te streamen op Netflix.

IMDb: 6.7/10

5. Groundhog Day

Een échte feelgood winterfilm, die gaat over een nogal egocentrische weerman (Bill Murray) die met veel tegenzin een reportage moet maken over Groundhog Day, een feestdag die in de VS elk jaar op 2 februari wordt gevierd. Vervolgens wordt hij elke morgen op dezelfde dag opnieuw wakker. Onze hoofdredacteur Marieke heeft ‘m al minstens 10 keer gezien, maar moet er elke keer weer keihard om lachen. Te bekijken op HBO Max.

IMDb: 8.1/10

6. Last Christmas

Deze film is perfect om met vriendinnen te kijken. Het zit vol met mooie mannen en hilarische momenten als we één van onze vaste freelancers, Tanja, mogen geloven. Bovendien is de film geïnspireerd op de muziek van George Michael, te huren op Pathé Thuis voor €2,99.

IMDb: 6.5/10

7. While you were sleeping

De hartverwarmende, romantische komedie- waarbij Lucy (Sandra Bullock)-, een enorme crush heeft op de aantrekkelijke Peter (Peter Gallagher). Het is onmogelijk om niet weg te zwijmelen bij deze film, volgens onze stagiaire Anouk. En perfect voor als je na de feestdagen nog niet uitgekeken bent. Helaas is deze klassieker pas op 21 januari op Netflix te bekijken.

IMDb: 6.8/10

8. Gooische vrouwen 2

De vier vrouwen namen Nederland over met de gelijknamige serie waarin hun dagelijkse perikelen in ’t Gooi uitgebreid belicht worden. Vanwege het succes werden er twee films gemaakt. In deze tweede film gaat Martin Morero (Peter Paul Muller) weer eens vreemd, waarop Cheryl (Linda de Mol) er even uit moet met de meiden. Het is een slappe film, maar stiekem geniet stagiaire Charlie er heel erg van. Ze gaan skiën in Oostenrijk. Te zien op Videoland.

IMDb: 5.9/10

9. The Holiday

Het blijft een heerlijke film, vindt onze online-redacteur Anouk. En voor onze krant-redacteur Marion, die kerstfilms hààt, is ‘The Holiday’ perfect, omdat daar de feestdagen juist ontvlucht worden. Bovendien zijn we na elke keer kijken verliefder op hunk Jude Law. Er ging de afgelopen periode het gerucht dat er een vervolg zou komen, maar dit blijkt tóch niet waar te zijn. Als je The Holiday nog via Netflix wilt zien, moet je er snel bij zijn. De film is daar tot 31 december te bekijken.

IMDb: 6.9/10

10. Home Alone

Welk deel maakt onze stagiaire Julia niet uit. Hoewel ze precies weet hoe het gaat aflopen, blijft het leuk. Niemand van haar familie heeft tot nu toe zin om dit jaar nóg een keer deze films allemaal met haar te kijken. Onze eindredacteur Marijke zegt zelfs, dat er zonder Home Alone geen kerst is. Het eerste deel wordt uitgezonden op 25 december 20:30 op Net5. Op Disney + kan je alle delen zien, inclusief het nieuwste deel.

IMDb: 7.7/10

