Praat mee: Vind je het goed dat corona nu als alledaagse infectie wordt beschouwd?

Het OMT stelt voor om de huidige maatregelen, zoals de geadviseerde isolatie bij een positieve coronatest, te laten vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen dan ’generieke adviezen’ komen die ook van toepassing zijn op overige luchtweginfecties, zoals griep. Het gaat dan om adviezen als niezen in de elleboog en thuisblijven bij ziekte. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen, maar volgens NOS wordt verwacht dat het OMT-advies zal worden opgevolgd.

Endemische fase

In het advies spreekt het OMT van een endemische fase. Dit houdt in dat het er geen pandemie meer is en dat het coronavirus slechts sluimerend in de samenleving aanwezig is.

Volgens viroloog en adviseur Jaap van Dissel is het wel belangrijk om de maatregelen niet van de één op de andere dag te laten vervallen. ’Dit gaat gepaard met onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het verloop van de afweer. Dit vraagt om zorgvuldige en goed afgestemde communicatie’, schrijft hij in het advies.

Oplopende besmettingen

Toch zijn coronabesmettingen nog lang geen verleden tijd. Zo liep het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen donderdag op tot 584. Dat is het hoogste aantal sinds 10 januari, ruim een maand geleden. Eerder deze week meldde De Telegraaf zelfs dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) er rekening mee houdt dat dit aantal in twee weken verder op zal lopen tot 800 patiënten.

Volgens internist en infectioloog Chantal Rovers is de timing van het advies ’niet ideaal’.

IC-verpleegkundige San maakt zich zorgen.

Volgens Lena behoort het coronavirus tot het verleden.

