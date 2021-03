Vlinders in je buik: ’Na die reis sprong de vonk écht over’

Voor de nieuwe VROUW Glossy (dinsdag in de winkel) hielden wij een enquête onder 1000 lezeressen. Ben je snel verliefd?, vroegen we onder andere. 10% van de respondenten had altijd wel vlinders in de buik, zo ontdekten we. Maar zelfs de eerste stap zetten? Echt niet. Maar liefst 82% wacht tot de ander avances maakt. En nou maar hopen dat die beoogde ’liefde van het leven’ wat moediger is.

We gingen de straat op en vroegen het aan voorbijgangers: hoe is het gesteld met jouw liefdesleven?

Tessel (41)

„Ik ben al zeven jaar verliefd. We wonen samen en ik ben elke keer blij als hij thuiskomt. We zijn aan elkaar gekoppeld. Ik was naar de bioscoop met een vriendin en toen de film was afgelopen, rond middernacht, kreeg ik een appje van een collega of ik nog een drankje kwam doen in een kroeg: ‘Er is iemand hier die je echt moet leren kennen’ stond er. Ik dacht er niet veel van.

De kroeg lag op de weg naar mijn huis, dus wat kon er fout gaan? Het bleek liefde op het eerste gezicht, dat was voor mij de allereerste keer. Op 21 december, tijdens de langste nacht, kregen we een relatie. Daarom houden we onze relatie in seizoenen bij. Romantisch, toch?”

Loïs (24)

„Mijn partner en ik zijn acht jaar samen. We zaten op dezelfde middelbare school, hij een jaar hoger. Als ik hem zag, werd ik heel nerveus: één keer sprong ik zelfs achter de kluisjes. Ik was 15 jaar toen we wat kregen. Veel mensen vinden dat jong, maar zijn ouders én mijn ouders waren 16 toen ze elkaar leerden kennen. Zij zijn ook nog steeds samen.

Sinds kort wonen we samen en ook na acht jaar voel ik me nog wel eens verliefd. Dat gebeurt op de meest willekeurige momenten. Hij kan over sommige dingen heel gepassioneerd zijn, daar kan ik echt van genieten. Dat klinkt gek, maar dat zijn de momenten dat ik denk: dat is écht typisch Hugo, en dan voel ik weer die kriebels.”

Loïs Ⓒ Rias Immink

Suzanne (43)

„Een collega van mij is laatst overleden. Dat was erg verdrietig. Mijn man was een enorme steun. Ik ben al 23 jaar samen met hem, maar toen besefte ik opnieuw dat ik het goed heb getroffen.

Natuurlijk is het niet meer zoals in het begin. We woonden samen in een studentenhuis, een lange tijd gewoon als vrienden. Ik vond hem altijd al leuk, maar de vonk sprong écht over toen ik een half jaar op uitwisseling was voor mijn studie. We begonnen met brieven schrijven en toen ik terugkwam, bekeken we elkaar opeens anders dan voorheen.”

Suzanne (links) en Tessel (rechts) Ⓒ Rias Immink

Charlotte (54)

„Ik ben altijd snel verliefd. Zo was het drie jaar geleden nog raak. Ik had hem in een kroeg hier in Den Bosch ontmoet. Hij was uit met vrienden. Je weet het gewoon als je verliefd bent: iemand is leuker dan leuk. Die liefde blijft ook weleens onbeantwoord, maar dat is niet erg.

Ik ben helemaal niet op zoek naar iets, ik vind het niet erg om alleen te zijn. En écht alleen ben ik ook niet; ik heb genoeg vriendinnen met wie ik af en toe leuke dingen doe. Het zou wel fijn zijn als corona snel voorbij is en er wat meer mogelijk is.”