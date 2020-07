Musicalster Willemijn Verkaik: Ik heb nog nooit zoveel geslapen

Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte

Willemijn Verkaik (45) was blij dat ze weer eens wat langer thuis was. Dankzij haar rollen in de musicals Annie en later in Waitress stond ze immers in Nederlandse theaters. Maar corona zette ook haar leven stil en dus gaat ze nu daarover wat liedjes zingen, begeleid door haar man.