Weekhoroscoop 27 - Je doet extra je best om er verleidelijk uit te zien, Stier

Ram

Liefde: Omdat je meer rust hebt kun je nu meer genieten van de kleine dingen. Dit doet ook je relatie goed. Nog beter zou het zijn als je ook je telefoon wat vaker kunt wegleggen of zelfs gewoon helemaal uitzetten.

Financiën: Fijn dat je kunt genieten van wat je verdient. Blijf jezelf wel afvragen of je er oprecht gelukkig van wordt of dat je bepaalde dingen doet ‘alleen omdat het kan’?

Werk: Je collega’s en/of cliënten zijn zeer over je te spreken en willen zelfs privé iets met je afspreken. Aan jou de keuze of je deze uitnodigingen aanneemt.

Persoonlijk: Als je last hebt van je maag is dit zeer waarschijnlijk het gevolg van stress. Doe alleen het hoognodige en laat je niet overhalen tot dingen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt.

Stier

Liefde: Tussen jou en je geliefde gaat het goed. Soms denk je zomaar terug aan de beginfase van jullie relatie en kun je je maar moeilijk voorstellen dat je je druk kon maken om dingen waar je nu vooral om kunt lachen.

Financiën: Klussen in huis gaan je makkelijker af én kosten minder geld dan je dacht. Als er dus nog het één of ander moet worden gedaan is dit het goede moment om de handen nog eens flink uit de mouwen te steken of een handige klusser in de arm te nemen.

Werk: Je hebt plezier in je werk maar wordt afgeleid door zaken in de privé sfeer. Wat is daar aan de hand wat je op je werk niet kunt gebruiken en hoe kun je dit oplossen? Het is in elk geval wel duidelijk dat je hier iets mee moet.

Persoonlijk: Je hebt het gevoel een beetje stil te staan en wellicht is dit ook echt het geval. Vooral met het oog op je eigen doelstellingen kost het je moeite om verder te komen maar onthoud: je hebt pas gefaald wanneer je het opgeeft.

Tweelingen

Liefde: In de liefde zijn er wel wat hobbels te verwachten maar als de basis goed is zijn deze slechts van korte duur.

Financiën: Door goed gebruik te maken van je communicatieve vaardigheden kun je op een leuke manier wat extra geld verdienen of je werkgever met succes vragen om opslag. Bloggen of een podcast lanceren? Doen!

Werk: Op je werk loopt een en ander niet helemaal naar wens. Helaas is er niet direct een oplossing voor handen, je zult nog even geduld moeten hebben.

Persoonlijk: Hoewel je lekker in je vel zit is het wel belangrijk om op je nachtrust te blijven letten. De gevolgen van slaaptekort kunnen er van het ene op het andere moment behoorlijk in hakken.

Kreeft

Liefde: Blijf goed communiceren met je geliefde, maar geef je partner ook gerust even ruimte voor zichzelf als je merkt dat hij of zij hier behoefte aan heeft. Niet alles valt deze week direct uit te praten.

Financiën: Een financiële meevaller is te verwachten. Ook is de kans groot dat je een extraatje krijgt toegestopt van een familielid dat het goed met je voor heeft. Blijf desondanks op je uitgaven letten.

Werk: Maak van een mug geen olifant. Iedereen is anders, doet anders en reageert anders. Probeer niet direct te reageren als iemand je tegen het zere been schopt. Blijf rustig door ademen en richt je op de dingen die je wél leuk vindt.

Persoonlijk: Blijf vooral lekker aan jezelf en je levensstijl werken. Elk puntje waar je niet helemaal tevreden over bent kun je zelf veranderen, desnoods met een beetje hulp.

Leeuw

Liefde: Je kunt rekenen op een paar welgemeende complimentjes van je partner. Zeker als je onlangs nieuwe kleding hebt gekocht of iets anders met je haar hebt gedaan valt dit helemaal bij je geliefde in de smaak.

Financiën: Zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen gaan je financiën er flink op vooruit. Nieuwe opdrachten en aantrekkelijke klussen dienen zich spontaan aan.

Werk: Het is geven en nemen op de werkvloer. Waar jij de ene dag liever wat eerder naar huis wil, kan je collega op een andere dag behoefte hebben aan wat extra vrije tijd. Jullie vallen met alle plezier voor elkaar in.

Persoonlijk: Als je al last had van lichamelijke kwaaltjes verdwijnen deze nu naar de achtergrond. Je voelt je duidelijk fitter en krijgt ook weer meer energie.

Maagd

Liefde: Helaas is er wat gedoe omtrent afspraken met vrienden. Deze worden vergeten, uitgesteld of afgezegd. Jammer, maar volgende keer beter. Samen met je partner vermaak jij je gelukkig ook prima.

Financiën: Je gaat een periode vol nieuwe financiële mogelijkheden tegemoet. Dit is mede te danken aan je eigen (verbeterde) financiële inzicht, je weet precies wat je beter wel en niet kunt doen.

Werk: Heb geduld en ga confrontaties uit de weg. Ook al zou je in je recht staan, de ander zal er koste wat het kost omheen blijven draaien en uiteindelijk niet toegeven. Kortom, zonde van de tijd.

Persoonlijk: Besteed meer aandacht aan mindfulness. Bewust leven in het hier en nu en genieten van het moment. Zweverig? Moet je eens kijken wat het met je doet als je stopt met in de toekomst leven.

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde zijn zo nauw met elkaar verbonden dat er zelfs sprake lijkt van een telepathische band. Wat jij denkt zegt (of appt) je partner en andersom.

Financiën: Je vader en/of je moeder heeft een financiële meevaller en wil jou hierin graag mee laten delen.

Werk: Bepaalde projecten dienen eerder worden afgerond dan gepland of je wilt er zelf graag een eind aan breien. Hoe dan ook zul je snel moeten reageren. Daarbij komen er in sneltreinvaart ook weer nieuwe dingen aan waar je mee aan de slag moet.

Persoonlijk: Iemand die het contact met je wil herstellen of jou beter wil leren kennen stuurt je een bericht via e-mail of social media. Hoewel je dit niet had verwacht sta je er wel degelijk voor open.

Schorpioen

Liefde: Werk speelt momenteel een belangrijke rol binnen de relatie. Er wordt veel gesproken over het werk of het werk staat de romantiek in de weg. Plan een etentje voor twee waarbij het W-woord niet uitgesproken mag worden.

Financiën: Je bent behoorlijk kritisch met het oog op prijs/kwaliteitsverhoudingen en bent al snel van mening dat iets het geld niet waard is. Eten bestellen gaat deze week dan ook geheid mis.

Werk: Er gebeurt van alles op je werk maar gelukkig niets wat je niet kunt handelen. Laat je niet afleiden door andere, meer emotionele aangelegenheden. Hierdoor kun je onnodig steekjes laten vallen.

Persoonlijk: Je hoeft echt niet alles zelf op te lossen. Praat met iemand die je vertrouwt en die jou begrijpt.

Boogschutter

Liefde: Als de mogelijkheid zich aandient zou een (last minute) trip naar het buitenland de relatie tussen jou en je partner flink kunnen verbeteren. Even weg van alles komen jullie dichter tot elkaar.

Financiën: Je financiën zijn nog steeds prima in balans. Hoewel je je soms zorgen maakt over onverwachte uitgaven zijn er vooralsnog geen problemen te verwachten. Je inkomsten dekken alle kosten.

Werk: Je presteert supergoed onder een beetje druk en weet met het nodige kunst en vliegwerk toch nog redelijk op tijd je werk af te krijgen.

Persoonlijk: Als je kinderen hebt is er met één van hen wat onenigheid te verwachten. Hij of zij maakt keuzes waar jij je absoluut niet in kunt vinden. Hoe rustiger jij uitlegt waarom je het er niet mee eens bent, hoe groter de kans dat je wordt gehoord.

Steenbok

Liefde: Seks speelt nu een belangrijke rol binnen de relatie. Je doet extra je best om er verleidelijk uit te zien en vindt het fijn als je partner ook iets meer zijn of haar best doet om aantrekkelijk voor de dag te komen.

Financiën: Op financieel gebied gaat het helaas iets minder goed. Er is sprake van een dip die ongeveer nog een week of vijf aanhoudt. Je gaat dus een aantal zuinige weken tegemoet.

Werk: Je staat voor een belangrijke keuze waarbij je dient te beslissen of je meer uren wilt (blijven) werken of het juist een beetje rustiger aan wilt gaan doen. Thuis loop je steeds vaker tegen dingen aan die je graag zou doen maar waar je helaas geen tijd voor hebt.

Persoonlijk: Op het gebied van vriendschap vind je het geen enkel probleem om te doen wat de ander leuk vindt. Zelfs als je eigen voorkeur uitgaat naar iets anders pas je je moeiteloos aan.

Waterman

Liefde: Niet alleen je partner vindt je zeer aantrekkelijk, ook bepaalde collega’s, buren of willekeurige voorbijgangers zoeken (oog) contact of kijken je maar wat graag na.

Financiën: Hoewel je nu vrij eenvoudig je geld verdient komt hier de komende weken verandering in. Je zult harder moeten werken of meer uren moeten maken zonder dat je hier meer voor betaald krijgt.

Werk: Als je al een poosje rondloopt met de vraag of je op je werk wel op de juiste plek zit, is dit het moment om die vraag duidelijk met ja of nee te beantwoorden. Bekijk ook hoe de werksfeer is en hoe deze op jou van invloed is.

Persoonlijk: Als je niets verandert aan je levensstijl kunnen zich over enkele weken vage klachten aandienen. Je kunt dit wellicht voorkomen door nu al een andere weg in te slaan.

Vissen

Liefde: Jij en je partner hebben het oprecht gezellig samen. Jullie ondernemen leuke dingen en lachen flink wat af. Ook met vrienden hebben jullie de grootste lol.

Financiën: Je financiën staan er niet al te rooskleurig voor. Dit is vooral te wijten aan je eigen gemakzucht. Je geeft te gemakkelijk geld uit en besteedt te weinig aandacht aan je administratie.

Werk: Doe de dingen eens op een heel andere manier dan men van je gewend is. Pak routinezaken op geheel andere wijze aan en je zult zien dat je niet alleen je collega’s en je leidinggevende verrast, maar zeker ook jezelf.

Persoonlijk: Op het gebied van vriendschap heb je niet alleen behoefte aan een luisterend oor maar ook aan waardevolle feedback. Welke vriend(in) is eerlijk én durft indien nodig tegen je in te gaan? Dat is namelijk waar je nu het meest aan hebt.