Net als Caroline van der Plas vliegangst: ’Het beheerst mijn leven’

Mensen zeggen altijd dat ik me aanstel. Dat ik normaal moet doen. Dat het niks voorstelt. Dat iedereen het durft. ’Er gebeurt echt heus niets’, sussen ze dan.

Maar die mensen begrijpen het niet. Zij snappen écht niet hoe ik me voel als ik een vliegtuig in stap. Zoals mijn vriend gisterenavond nog benadrukte: ’Zodra jij de tunnel naar het vliegtuig ingaat, is het gedonder.’

Dat grote monster

We waren onze zomervakantie aan het boeken. Ik wil graag naar Italië. De hele dag in het zonnetje wijntjes drinken, olijven eten, pasta, pizza… Klinkt als muziek in mijn oren. Maar er is iets wat me tegenhoudt: dat grote monster met zijn enorme vleugels, keiharde gezoem en penetrante lucht.

Ik wil vliegangst mijn leven niet laten bepalen, dus haal ik mezelf keer op keer over om toch met Het Monster op vakantie te gaan. Elke keer zie ik er zo erg tegenop dat het me gek maakt. Nachtmerries, hyperventileren, zweten... En dat al maanden van tevoren.

Nachtmerrie

Binnenkort ga ik met mijn schoonfamilie naar Portugal. Al vanaf het boeken tolt het door mijn hoofd: ik moet er weer aan geloven. Ik moet me weer over mijn allergrootste angst zetten. Ik kan moeilijk thuis blijven. Toch?!

Het lastigste is dat niemand het begrijpt. Niemand snapt waarom ik naar adem snakkend in het vliegtuig stap. Waarom ik huil als we opstijgen. Ik heb nog niemand ontmoet die zich kan voorstellen dat de wanden zodanig op me afkomen dat het voelt alsof ik in een bak van 2 bij 2 meter zit. Dat ik me continu afvraag of ik het wel overleef. Dat het zó onnatuurlijk voelt dat het eerder een nachtmerrie is dan werkelijkheid.

Problematisch

Tegenwoordig vliegt iedereen en in mijn vakgebied (sales) is het een must. Een zakenreisje hier, een gesponsord tripje of een mooi verhaal daar. Moet ik dan altijd afhouden en mooie kansen voorbij laten gaan?

Het meest problematisch voor mij is hoe ik me voel als ik eenmaal op vakantie ben. In plaats van ontspannen, voel ik me gestrest. Omdat ik weet dat ik alleen naar huis kan door nogmaals Het Monster te nemen.

Proefkonijn

De last valt pas weer van mijn schouders zodra ik op Schiphol weer vaste grond onder mijn voeten voel. ’Ik heb het overleefd’, zucht ik dan opgelucht. Waarna ik mezelf heus realiseer dat er zoveel mensen vliegen. Dat er meer ongelukken gebeuren met de auto, een feit waar ongeveer iedereen me aan herinnert zodra we het over vliegangst hebben.

Ik heb weleens gelezen dat er ooit proeven zijn gedaan met verdoofd vliegen; je gaat onder narcose en voordat je het weet (letterlijk) ben je bijvoorbeeld in Mexico City. Voor mensen als ik echt een uitkomst. Als ze nog proefkonijnen zoeken, meld ik mezelf direct.

Jij op VROUW

Wil jij iets opbiechten? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.