Christa: Mijn overleden vriendin zou trots zijn

Christa Duvaloois (52) Ⓒ Fotografie: Corné van der Stelt

Ze doen iets wat veel vrouwen niet (meer) doen. Maar voor Jacqueline van den Berg (62), Christa Duvaloois (52) en Katja Staartjes (57) is geen berg te hoog. In dit tweede deel: Christa. Deze vijftiger is sinds zeven jaar professioneel sportinstructeur en bodybuilder. Ze is single en heeft vier zoons (34, 27, 25 en 21).