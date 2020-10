’Mijn man wil bij me weg’

Lieve Sabine, de wereld is voor mij niet meer dezelfde sinds mijn man me heeft verteld dat hij niet zeker weet of hij nog van me houdt. We zijn al vijfentwintig jaar samen, hebben drie dochters van 21, 18 en 16 en wonen in het zuiden van het land. Onze middelste dochter heeft een auto-immuunziekte en daardoor leven we sinds de corona-uitbraak in een isolement. Zij overleeft een besmetting niet dus doen we er alles aan om het virus buiten de deur te houden.

Dat heeft de laatste maanden een enorme impact op ons gezin gehad. En bovenop al die ellende heeft mijn man dus twijfels. Hij wil nu tijd voor zichzelf hebben om er achter te komen of hij mij en ons huwelijk nog wil. Ik heb het proberen tegen te houden door zelf een paar weken bij mijn zus te logeren maar nu wil hij dus weg. Een hutje op de hei om goed na te kunnen denken, zegt hij. Maar ik ben zo bang dat hij ons voorgoed gaat verlaten. Wat moet ik doen?

Sabine: „Ik weet het echt even niet. Enerzijds denk ik dat je hem moet loslaten, want vanzelf gaat dat rotgevoel bij hem niet over. Misschien komt hij na een eenzame periode tot bezinning? Maar ik snap ook heel goed dat je hem niet wil laten gaan, omdat je bang bent dat hij nooit meer terugkomt. Jullie leven is nu best pittig lijkt me. En juist nu jullie elkaar zo nodig hebben, slaat bij hem de twijfel toe. Misschien dat andere VROUW-lezeressen je kunnen helpen?

Dus, heb jij een advies voor deze brievenschrijfster? Laat dan een reactie achter op onze Facebook-pagina!

Wil je zelf - anonoiem - een vraag mailen? Doe dat dan hier!