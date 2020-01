Daghoroscoop 25 januari

VANDAAG JARIG

De maan is uw gezondheidsplaneet, een snelle planeet die elke maand door uw horoscoop snelt. U kunt u daardoor vaker dan anderen even iets minder voelen, maar dat gaat ook weer rap voorbij. Over het algemeen bent u gezond, maar let op uw hart. Het belangrijkste is dat u zich geen zorgen maakt.

ZONDAG JARIG

Familie speelt een belangrijke rol in uw leven en een lastige. Dat blijft de komende 7 jaar zo. Er kunnen diverse crises ontstaan, relletjes en zelfs scheidingen. Het huwelijk van ouders kan ernstig worden beproefd en dat zal een wissel op u trekken, toegewijd als u bent.

RAM

Er dreigt een botsing tussen uw privéleven en professionele plichten. Ruzie met vrienden zal u aangrijpen en kan de relatie behoorlijk verstoren. Moeilijkheden die ooit onder het tapijt werden geveegd komen weer aan de orde.

STIER

Pas op voor besluiten die achter de schermen worden genomen. Kennis is macht, maar drijf liefst kalm met de stroom mee. Probeer emotioneel in balans te blijven als iemand datgene aan de kaak stelt waarin u heilig gelooft.

TWEELINGEN

Als u iets wilt hebben dat een ander toebehoort zult u uzelf tot de orde moeten roepen. Ga niet zomaar voor de bijl voor een exotisch type. Wees op uw hoede voor een toegestoken hand; u kunt om de tuin worden geleid.

KREEFT

Maak toekomstplannen en kies doelstellingen. U kunt ontdekken dat ideeën zichzelf hebben overleefd. U begint aan een cyclus waarin u de fijne nuances van situaties niet zullen ontgaan, maar het zal moeite kosten u aan te passen.

LEEUW

Probeer opgewekt te blijven als u iemand iets hebt beloofd waar u eigenlijk geen zin in of tijd voor hebt. Zeg een volgende keer gewoon “nee”. Iemand met invloed lijkt zich terug te trekken maar dat is niet uw schuld.

MAAGD

Zet krachtige inspiratie om in een kunstzinnige uiting. Bent u heimelijk verliefd? Leg uw gevoelens vast op canvas of zet ze op papier. Door eerlijk en oprecht te zijn kunt u een hoog niveau van wederzijds begrip bereiken.

WEEGSCHAAL

Een probleem met buren kan de kop opsteken maar maak er niet meteen werk van; wacht tot uw boosheid is bekoeld. U kunt dit weekend spontaan verliefd worden of gecharmeerd raken van een ander dan uw partner.

SCHORPIOEN

Houd emoties onder controle, vooral als u met kinderen of naasten te maken hebt. Met humor omzeilt u hachelijke momenten. U idealen lijken misschien onbereikbaar, maar dat is perfectie meestal.

BOOGSCHUTETR

Focus op uw talenten en geef gevoelens de vrije loop. Alles wat u hebt meegemaakt is op de een of andere manier te gebruiken. U kunt dit weekend vinden waar u al geruime tijd naar zoekt. Geef zondag niet toe aan luiheid.

STEENBOK

Ga op koopjesjacht, zeker als u een verzamelaar bent. Bezoek een rommelmarkt of de kijkdagen van een komende veiling. U kunt een perfect stuk vinden voor uw huis of collectie. Haal alles uit dit weekend wat er in zit.

WATERMAN

Heftige emoties kunnen u uit balans brengen, zeker als u de draad van een voorbije romance weer wilt oppakken. Het moment is niet ongunstig, maar analyseer voor u verder gaat, wat er mis ging en wat u precies voelt.

VISSEN

Gebeurtenissen kunnen dit weekend heftige gevoelens bij u losmaken. U kunt verliefd worden en uw hoofd geheel verliezen. Bel een goede vriend(in) als u erover wilt praten. Doe geen beloften die u nooit zult kunnen waarmaken.

