Nieuwe verkrachtingswet in Denemarken... Hoe uitvoerbaar is die?

Na Zweden is Denemarken nu ook vóór een verkrachtingswet. Die houdt in dat vóór de seks eerst toestemming nodig is van alle deelnemende partijen. Die toestemming kan worden uitgedrukt in kussen, aanrakingen of geluiden. Als dit niet het geval is, wordt het gezien als verkrachting. Maar is deze wet wel realistisch?