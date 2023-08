’Mijn zoon (15) weigert na de zomervakantie terug naar school te gaan’

„Mijn zoon wil na de zomervakantie niet meer naar school”, schrijft Joke. „Het zit hem echt heel hoog. Hij wil niet, hij zal niet en hij gaat niet en hij wil niet zeggen waarom. Ik realiseer me natuurlijk dat hier meer achter zit, maar ik vind het moeilijk om hiermee om te gaan. Ik heb geprobeerd om hem op te vrolijken en hem te herinneren aan de leuke ervaringen in zijn vorige schooljaren, maar het helpt niet. Hij wil echt niet, zegt hij. Wat is dit nu? En wat te doen?”

Erkennen

Hoe goedbedoeld en begrijpelijk het ook is dat je je zoon als moeder wilt opvrolijken: dat is in deze situatie waarschijnlijk niet waar hij behoefte aan heeft. Dat legt Marieke Ringrose uit, motivatie-expert voor pubers en ouders. Het is volgens haar van cruciaal belang dat Joke de problemen van haar zoon juist erkent en serieus neemt. „Door positieve punten te benoemen, ontken je de gevoelens van je kind en geef je eigenlijk aan dat ze nergens voor nodig zijn.”

„Deze jongen geeft een duidelijk signaal dat hij niet naar school wil, en daar heeft hij een reden voor. Die reden moet je niet proberen te verzachten of te bagatelliseren, dan moet hij namelijk nog harder werken om aan jou duidelijk te maken dat er echt iets aan de hand is. Je kunt zijn situatie daar onbewust zelfs mee verergeren.”

Wereldramp

Beter is het om nieuwsgierig vragen te stellen om erachter te komen wat er achter zijn weerstand zit. Wat zorgt ervoor dat hij niet naar school wil? „Geef aan dat je je kunt voorstellen dat het vreselijk voor hem moet zijn en dat je graag wil begrijpen wat hij voelt. Het kan zijn dat hij hier al lange tijd mee loopt, waardoor hij als het ware een muur van emoties heeft opgebouwd die tussen hem en een mogelijke oplossing in staat. Door erover te praten, ontstaat hopelijk wat meer ruimte om de muur ietwat te laten afbrokkelen. We kennen het allemaal: door problemen op te kroppen en er niet over te praten, kan een klein probleem soms een wereldramp worden.”

Spannend en eng

Ringrose begrijpt dat het voor ouders soms best spannend of eng kan zijn om door te vragen naar de problemen van je kind. Je krijgt immers misschien antwoorden die je zorgen zullen baren, terwijl je primair geneigd bent alles te willen oplossen, verzachten of beter maken. „Maar als je er daarom maar niet naar vraagt, zorg je niet voor je kind, maar voor jezelf. Het zal misschien pijn doen aan je moederhart om door te vragen, maar daar heeft je kind wel het meest baat bij.”

Samen

Als de zoon van Joke erachter staat, is het helemaal geen slecht idee om samen naar de school te stappen om zijn afkeer, eventuele angsten en problemen te bespreken. „Het is niet zijn verantwoordelijkheid om een oplossing in zijn eentje te zoeken. Ook niet die van jou, en ook niet van de school. Het is juist zaak dat jullie samen naar de problemen kijken, erover praten en proberen een betere situatie te creëren.”