Dit is waarom elke vrouw haar borsten moet controleren

„In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker,” vertelt Carla van Gils. „Hoewel de overlevingskansen door de ontwikkeling van nieuwe technologieën zijn gestegen, sterven er nog jaarlijks meer dan 3000 vrouwen aan borstkanker.”

Dat is te veel, zegt ambassadeur Quinty Trustfull, bekend van Koffietijd. „Het is daarom belangrijk om regelmatig je borsten te controleren op veranderingen, zodat een eventuele diagnose op tijd kan worden gesteld.”

Veranderingen in de borst

Borstkanker kan veel verschillende vormen aannemen. Het bekendste symptoom is een knobbeltje in de borst. „Een knobbeltje voelt als een wat harder plekje in de borst. Dit kan op elke plek in de borst ontstaan, omdat borstkanker in de melkklieren groeit,” legt Van Gils uit.

„Als je een borst in kwarten zou verdelen, komen in het bovenste deel van de borst aan de buitenste zijde het vaakst knobbels voor, simpelweg omdat daar meer klierweefsel zit. Maar dat betekent niet dat je alleen daar moet controleren,” waarschuwt ze.

Andere symptomen van borstkanker zijn putjes en deuken in de huid, een verandering in vorm en grootte van de borst, een dikke ader, een verharding of zogenaamde sinaasappelhuid. „Sommige vrouwen zeggen ook dat ze een branderig gevoel vanbinnen voelen,” voegt Quinty Trustfull toe.

Ook een verandering in de tepel kan een aanwijzing voor borstkanker zijn. Van Gils legt uit hoe dat eruit kan zien: „Een korst op de tepel, vocht uit de tepel en een ingetrokken tepel kunnen allemaal redenen zijn om langs de dokter te gaan.”

Voelen en kijken

Deze eventuele voorbodes van borstkanker kun je niet alleen voelen, zoals veel mensen denken, maar ook zien. Daarom is het goed om je borsten ook te bekijken. „Ga eens in de zoveel tijd met je armen omhoog voor de spiegel staan en bestudeer je borsten,” legt Trustfull uit. „Als je bekend raakt met hoe ze eruitzien, zul je een verschil ook snel waarnemen. Je kunt dan zien dat door borstkanker de vorm van je borst kan veranderen.”

Let wel op dat je er niet te veel bovenop gaat zitten, waarschuwen ze. „Je hoeft echt niet elke dag te controleren. Dan zul je geleidelijke veranderingen namelijk ook niet meer waarnemen,” verduidelijkt Van Gils. „Dat voel of zie je veel beter als je bijvoorbeeld één keer per maand je borsten controleert.”

Wees alert

Bij het constateren van een verandering in de borst kun je het beste langs de huisarts gaan voor een controle. „Een afwijking hoeft natuurlijk geen kanker te zijn,” stelt Van Gils gerust. „Het kan ook door iets anders veroorzaakt worden, zoals een cyste. Als je een verandering constateert, kun je aankijken of dit nog wegtrekt na of tijdens de cyclus. Toch is het belangrijk om alert te zijn. Des te eerder je erbij bent, des te groter de kans op een geslaagde behandeling.”

De Pink Ribbon armband, waarvan de opbrengst naar borstkankeronderzoek gaat, ligt tot eind 2021 in de winkel.