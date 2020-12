Kort kerstverhaal: Cailles en Sarcophage

„Wat ben je aan het doen?” Johan komt naast me staan. Een glas witte wijn in zijn hand. „Ik ben een kwartel aan het vullen”, antwoord ik. „Kwartel? Is dat een kwartel?” „Ja, dit is nou een kwartel.” Ik leg het vogeltje op mijn hand en hou het voor zijn gezicht. Het kopje van de kwartel hangt met de oogjes dicht langs mijn duim. Hij kijkt er een beetje verschrikt naar.

„Sinds wanneer eet jij vlees?” „Geloof me, ik maak onze vaders echt niet blij met een vegaburger. Met kerst worden varkens geslacht, hazen gevild en kwartels geplukt.” Ik leg de kwartel terug op de houten snijplank en met een scherp mes snijd ik zijn buik open. Ik duw de twee helften zachtjes uit elkaar en strooi er wat zout en peper in. Ik maak cailles en sarcophage. Een heel bijzonder en overdadig gerecht uit de klassieke Franse keuken.

Maandbudget

Ik heb ons hele maandbudget erdoorheen gejaagd alleen om dit gerecht te kunnen bereiden. De kwartel is gevuld met ganzenlever en truffel, met een saus op basis van een zelfgemaakte fond verrijkt met nog meer ganzenlever en verse vijgen. Een fond is de basis van een goede keuken. Met fond maak je niet zomaar een saus, maar een uitstekende saus. Het geheim van een topkeuken is de fond. Een goede basis is het geheim.

„Wil jij de wijn vast openmaken, dan kan er wat lucht bij komen”, zeg ik tegen Johan. Flessen wijn openmaken, dat kan ik wel aan hem overlaten. Honderden, zo niet duizenden moet hij er in zijn leven hebben opengetrokken. „Proef eerst ’ns.” Ik hou een lepel onder zijn neus. Hij proeft wat van de saus. „Un peu de moutarde”, zegt hij grinnikend. Ik had het kunnen weten. Dat zegt hij altijd.

Dit zegt hij al zeventien jaar. Hij heeft het ooit de Franse acteur Jean-Louis Trintignant in een film horen zeggen en sindsdien is het antwoord als ik hem vraag iets te proeven:„Un peu de moutarde.” En elke keer trap ik er weer in. Ik steek de lepel in mijn mond. Voor ik de andere ingrediënten erbij doe, moet de smaak goed zijn. Ah, ik weet het al, een flinke scheut cognac, ik zou het bijna vergeten.

Magisch

Dit gerecht is magisch. Deze is transformeert een doodgewoon etentje in een amourette. Harten slaan over. Woorden worden zacht. Oordelen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wat overblijft is de ervaring van liefde, die wordt opgewekt door de betoverende smaaksensaties van de truffels en de vijgen. Niemand kan dit eten zonder liefde te voelen voor de smaken die alle smaakpapillen in vervoering doen raken.

Liefde maakt zacht en warm. Ogen worden ten hemel geslagen, handen ineen gevouwen, de kin zakt in dankbaarheid op de borst, de lucht wordt dunner, geluiden zachter. Met een glimlach op de lippen worden de ogen langzaam gesloten, waardoor niemand meer op mij zal letten. Iedereen zal van puur genot en wellust door dit gerecht bedwelmd worden, waardoor ik zal kunnen vluchten.Vluchten van dit leven naar een ander leven.Vluchten naar het leven dat ik wil. Het leven waar ik naar hunker.

De openhaard is aan. Overal in de kamer branden kaarsen. Johan loopt naar de tafel. Ik kijk naar hem. Zijn ongeschoren gezicht. Zijn bolle wan- gen. Zijn haar staat recht overeind. Hij heeft een twinkeling in zijn ogen die ik niet ken. Met de soepelheid van een volleerd sommelier trekt hij de ene na de andere fles open en snuffelt aan de kurk om vast te stellen of de wijn goed is. Ik heb wijnkenner Ilja Gort laatst op televisie horen vertellen dat je aan een kurk helemaal niets kunt afruiken, maar Johan heeft er zichtbaar plezier in, dus waarom zijn pret bederven door hem dattevertellen?Johanisdolopwijn.Hijisookdolopeten.Vandaardat hij 25 kilo te zwaar is.

Detail

De tafel heb ik al gedekt. Geen detail heb ik overgeslagen. Juist vandaag moet alles perfect zijn. Goudkleurig, gestreken tafellinnen, kristallen glazen bij ieder bord, een glas voor witte en een glas voor rode wijn en natuurlijk eentje voor water. Er staat een karaf met bronwater op tafel waar een schijfje limoen in drijft. Het zilveren bestek heb ik gepoetst en de servetten opgerold en in de zilveren servetringen gestoken.

Ik heb de tafel versierd met rode en roze bloemen en met hier en daar een kersttak. Boven de tafel hangt een mobiel met kleurige vogeltjes van ragdun glas, met lange staarten van zijden draadjes, die we vroeger, toen de kinderen nog klein waren, in de kerstboom hingen. Er ligt een stapeltje cadeaus onder de boom. Dit jaar heb ik de kerstboom opgetuigd in de kleuren donkerrood en paars, met veel kleine lichtjes. De boom heeft geen piek. Die kon ik nergens vinden.

Mijn hele leven heb ik het gevoel gehad dat ik met mijn neus plat tegen het glas gedrukt stond te kijken naar een leven dat ik wilde en waar ik net niet bij kon. En opeens was het alsof het glas weg werd geschoven en ik mee mocht doen. Er gebeurde iets fantastisch en het gebeurde niet bij de buren of bij mijn vrienden, het overkwam mij. Er plofte een groot geluk in mijn leven. Ik ben ervan overtuigd dat het kwam omdat ik al vier dagen niet in de spiegel had gekeken. Ik denk dat ik daardoor een ander bewustzijn over mezelf had.

Aantrekkelijk

Ik was vergeten hoe ik eruitzag en ik maakte me er dus ook niet druk om.Voor het eerst van mijn leven stond ik onbevangen en onbevreesd te praten met een man, terwijl ik er niet op uit was hem te imponeren. Ik vond hem aantrekkelijk, maar dat was niet wat me bezighield. Ik vond het prettig om met hem te praten. Eigenlijk was het alleen maar dat. Ik genoot van zijn aanwezigheid. Het viel me op omdat ik dat niet vaak heb bij mannen. En ik denk dus dat het ook kwam omdat ik al een tijd niet in de spiegel had gekeken.

Ik was mijn uiterlijk vergeten en vergat me dus ook af te vragen of hij me wel mooi zou vinden. Ik vroeg me helemaal niets af. Onbekommerd maakte ik contact, zonder oordeel over hem of over mezelf. Dat realiseerde ik me niet op het moment zelf, maar nu besef ik dat het zoiets geweest moet zijn. En dat de magie daarin verborgen lag. We waren op slag verliefd. Allebei. Ik beschouw het nog steeds als een wonder.

„Hoe laat komen ze?” vraagt Johan. Ik kijk op mijn horloge, waarvan het glas beneveld is door de damp die van de koperen sauspan komt. Ik wrijf het glas schoon met mijn mouw. Waarom ik op mijn horloge kijk om te zeggen dat ze om een uur of zeven komen, weet ik niet. Misschien om meteen te kijken hoeveel tijd ik nog heb voor het moment daar is. De tijd kruipt voorbij wanneer je ergens hartstochtelijk naar uitkijkt.

Pièce de résistance

„Over een uur of vier.” Genoeg tijd om alles tot in de puntjes te verzorgen. Ik rol het bladerdeeg uit en vouw er mandjes van waar ik straks de kwartels in leg. Het wordt een pièce de résistance waarmee ik iedereen de mond zal snoeren. Ik beneem hen de adem en daardoor zal ik in een onbewaakt ogenblik, door de magische krachten die dit gerecht heeft, onzichtbaar worden.

Ik zal de vleugels van een kwartel, nee, de vleugels van een arend krijgen en soepel en moeiteloos wegwieken. Chris heeft zijn raam opengezet en ik zalnaarbinnenvliegen.Alsikeenmaalbinnenben,zalhijhetraamdicht doen en dan ‒ pats ‒ heeft hij me. Dan ben ik zijn gevangene en niemand die nog bij me zal kunnen komen. Dan ben ik eindelijk alleen, alleen met Chris. Samen. Eindelijk samen en niet meer alleen.

Johan komt achter me staan en slaat zijn armen om me heen. Ik ruik de alcohol in zijn adem. Zijn dikke buik duwt in mijn rug.„We hebben nog wel tijd voor een middagdutje”, fluistert hij in mijn oor. Hij duwt zijn lichaam dichter tegen me aan. „Even samen zijn.” Ik wil niet samen zijn. Ik wil dat de tijd vliegt. Ik wil weg, weg. Misschien moet ik niet wachten op de kwartels. Niet wachten op het bezoek.

Middagdutje

Misschien moet ik nu gewoon naar boven lopen, mijn jas aantrekken, mijn tas pakken, zeggen dat ik even een luchtje wil scheppen en het huis uit lopen. Het diner kan gewoon doorgaan,niets aan de hand. Als zijn ouders komen, zegt hij: „Babette is even een blokje om. Ze had een beetje hoofdpijn, ze heeft natuurlijk de hele dag in de keuken gestaan, dus ze wilde wat frisse lucht en ze zei dat we maar vast moesten beginnen.”

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Maar dat zeg ik niet. Zulke dingen zeg je niet. En al helemaal niet op Eerste Kerstdag. Op Eerste Kerstdag is het vrede op aarde. Dan vertel je je man niet dat je niet meer van hem houdt. Dat je een minnaar hebt. Al een tijdje. En dat de behoefte om hem te zien niet afneemt, maar toeneemt. En hoe je steeds duidelijker gaat zien dat je dit niet meer wilt. Zonder dat je precies kunt uitleggen wat het is dat je niet meer wilt, omdat je alleen nog maar met alle hartstocht die je in je hebt kunt voelen wat je wel wilt.

Ik zou zo graag een middagdutje doen, maar niet met jou, denk ik. Tranen prikken in mijn ogen. „Sterk spul, die mosterd”, mompel ik en ik dep mijn ogen met een theedoek. „Gaat het?” vraagt hij en hij wrijft even over mijn bovenarmen. „Jawel”, antwoord ik. „Zeg, zou jij je niet een beetje gaan opknappen?” „Opknappen? Hoezo? Wat is er mis met hoe ik eruitzie?” „Nou, je zou kunnen gaan douchen, je haren kammen en je scheren. Misschien een schoon overhemd aan.” „Straks.”

Cadeautje

„Maar misschien komen ze wel vroeger. Je weet hoe ze zijn.Voor hetzelfde geld staan ze om vijf uur voor de deur.” „Dan hebben we nog steeds twee lange uren voor het zover is.” „Johan, toe nou. Ga douchen.” „Waarom maak je je cadeautje niet open? Heb je gezien dat er een cadeautje voor je onder de boom ligt?” „Een cadeautje? Voor mij?”

„Doe maar niet zo verbaasd. Jou kennende heb je alles al bevoeld en betast en weet je precies wat erin zit.” Johan kent me door en door. Chris niet. En toch voelt het alsof ik hem al mijn hele leven ken. Vanaf de eerste minuut dat ik hem zag, voelde het gemakkelijk en vertrouwd om bij hem te zijn. Ik deed niet koket. Ik flirtte niet. Ik begon zomaar tegen hem te praten, terwijl ik van nature heel verlegen ben.

Het voelt alsof hij dingen van mij weet zonder dat ik het hem hoef te vertellen. Het lijkt alsof onze zintuigen over een zeldzame intelligentie beschikken, waardoor we elkaar begrijpen zonder woorden. Hij vertrouwt op zijn intuïtie, op de signalen die zijn lichaam geeft, waardoor hij precies weet hoe ik me voel en precies weet hoe hij me moet strelen om me in vervoering te doen raken. Zijn lichaam vertelt mijn lichaam alles wat het weten moet. En ik doe hetzelfde.

Lingeriesetje

Het is precies waar ik al een lang leven naar verlang. Ik beef onder zijn aanraking. Ik hunker naar zijn lippen. Nooit eerder heb ik een man met zoveel begeerte en hartstocht bemind. Alles in mij huilt, jankt en verlangt naar hem. Zijn dijen. Zijn armen. Zijn geur. Onderdompelen. Ik wil de saus zijn waarin hij zich onderdompelt. De truffel die hij verorbert. Hij is dol op truffels. Hij is dol op alles wat sterk ruikt en smaakt. En hij is dol op mij. Als ik bij hem ben, vergeet ik mezelf lelijk en oninteressant te vinden.

Johan trekt me dichter tegen zich aan en wrijft zijn neus in mijn haren. Ik duw hem zachtjes van me af. „Ik wil dit even afmaken. Ik moet nog een hoop doen.” „Dat kan toch wel wachten? Pak je cadeautje nou uit.” Ik wil geen cadeautjes uitpakken. Hij heeft gelijk. Ik heb alle cadeautjes al bevoeld en gescand op wat erin zit. In het pakje van Johan zit een lingeriesetje. Ik kon de baleinen en de behahaakjes door het papier voelen. Hij geeft het me in de hoop dat het ons huwelijk zal oppeppen. Maar onze relatie is niet ingedut. Onze relatie is voorbij. Al heel lang.

Onze relatie was al voorbij lang voordat ik Chris tegenkwam. Zal ik het zeggen? Zal ik het nu opbiechten? Ik hou van iemand anders. En er is niets tegen te beginnen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd om Chris op te geven, om hem te vergeten, maar het lukt niet. Ik heb hem gesmeekt uit mijn leven te verdwijnen, zijn raam te sluiten zodat ik zijn lokroep niet kan horen en niet naar binnen kan vliegen, maar het geluk trekt, het genot is verslavend.

Overgeven

Er is niets tegen te beginnen. Ik kan niet anders dan me overgeven. Nee, dat is niet waar. Ik wil niet anders dan me overgeven. Ik vul een kwartel met dikke plakken ganzenlever, druk het even aan en leg daar overheen een paar flinke schijven truffel. Niet te zuinig. Ik klap de kwartel dicht en vouw het bladerdeeg eromheen. Het kopje laat ik uit het pasteitje hangen. Ik kijk opzij naar het fornuis en roer in de pan met saus.

De kwartels braad ik even aan alle kanten bruin. Daarna leg ik ze op een bakplaat en zet ze apart. Ik roer blokjes ganzenlever door de saus, gIooi er de stukjes gesneden vijgen bij en zet het vuur uit. Ik heb ook een cadeautje voor Johan. Ik heb het in glanzend rood papier verpakt met een paarse strik erom. Er zit een doosje in met daarin een brief. Het doosje mag hij pas openmaken als de kwartels allemaal schoon op zijn. Ik heb voor iedereen zo’n cadeautje onder de boom gelegd. Voor de kinderen, voor zijn ouders, voor mijn ouders.

„Johan, toe. Laat me even het eten afmaken.” Hij laat me los. „Oké. Jij je zin. Dan maak ik mijn cadeautje vast open.” Hij loopt naar de kerstboom. Ik draai me met een ruk om. „Niet doen”, zeg ik beslist. „Hoezo niet?” Hij zit gehurkt bij de boom, houdt het pakje bij zijn oor en schudt het zachtjes heen en weer. Mijn hart begint te bonken. Ik voel mijn wangen warm worden. „Omdat we dat straks pas moeten doen. Als iedereen er is. Na het eten.” „Ik heb geen zin om zo lang te wachten”, zegt hij en begint aan het plakband te pulken.

Slons

„Johan”, zeg ik met een kordaatheid die ik niet ken van mezelf. „Ik wil het niet hebben. Je loopt er als een slons bij terwijl het bezoek zo komt en nu wil je ook de pret bederven door alvast je cadeautje open te maken. Ik wil het niet hebben, hoor je.” Johan gooit het cadeautje weer op de stapel en kijkt me aan. Daar is die twinkeling weer die ik niet ken. „Ik heb ze afgebeld.” „Hoe bedoel je?” „Ik heb ze afgebeld.” Mijn hart klopt nu zo hard dat ik bang ben dat hij het kan horen. „Ik begrijp het niet.”

„Ik heb de visite afgebeld. Ik dacht opeens: wat kan ons het schelen. We eten alles lekker zelf op. Dat gezeik met de kerst. Waarom? Wie heeft dat eigenlijk bedacht, die onzin? We zijn al bijna nooit samen, dus heb ik ze afgebeld. Is toch veel gezelliger?” In mijn hoofd klinkt een langgerekte, doffe toon, als een soort misthoorn die extra lang aanhoudt. „Gezelliger? Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.”

Mijn tong ligt als een leren lap in mijn mond. Ik kan nauwelijks de ’t’ uitspreken. Johan grinnikt. „Moet ik het uitspellen voor je? Ik heb de telefoon gepakt en ik heb iedereen, mijn ouders, jouw ouders en de kinderen, afgebeld. Ik heb gezegd dat jij migraine hebt. Wat is er? Wat zie je wit opeens?” Hij loopt naar me toe. Hij heeft iets glinsterends in zijn hand. Ik besteed er geen aandacht aan. Ik sta verdoofd naar adem te happen.

Rolluiken

„Niet schrikken, liefje. Je werk is niet voor niks geweest. Wacht, laat me je even helpen.” Hij geeft me een kus op mijn voorhoofd, trekt de oven open, pakt de bakplaat met de kwartels van het aanrecht en schuift ze de hete oven in. „Wij eten die kwartels lekker zelf op. Wat dacht je daarvan? Ik heb gezien met hoeveel liefde je ze hebt klaargemaakt. Als wij die dingen zelf opeten, hoeven we ons nooit meer een dag zorgen te maken.

Dan zijn we ons verdere leven lang gelukkig. Ik heb de rolluiken naar beneden en de deur op slot gedaan. Ik heb de simkaart uit je telefoon gehaald. Kijk.” Hij houdt het kleine, vierkante kaartje omhoog en gooit het de oven in, tussen de kwartels. „Daar worden ze nog lekkerder van. Al die zinderende, hete berichtjes die erop staan zullen in de saus trekken en daarna eten wij ze op. Allemaal. Eén voor één. Terwijl we elkaar in de ogen kijken. Lijkt je dat wat?”

Ik sta als versteend in de keuken. „Op zoek naar de kerstboompiek kwam ik het één en ander tegen. Dat kan je zo hebben.” Hij doet een stap dichterbij en duwt plotseling de scherpe punt van de piek tegen mijn keel. Met zijn gezicht heel dicht bij het mijne zegt hij: „Dacht je nou echt dat ik je zomaar weg liet vliegen?”