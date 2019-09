Het uitstrijkje van Noor was niet goed: Doe het eerste uitstrijkje 10 jaar eerder!

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gebeurt met een uitstrijkje, waarbij cellen van het slijmvlies op de grens van de baarmoederhals en -mond worden afgenomen.

Drempel

Noor kampte vanaf haar 19e anderhalf jaar met buikkrampen in voornamelijk haar baarmoeder. "De klachten verdwenen maar niet en ik had er dagelijks last van. Maar omdat ik nog zo jong was, vond ik het best een drempel om naar de huisarts te gaan voor een uitstrijkje." Gelukkig kon de huisarts me geruststellen; het zag er allemaal rustig uit. Ik hoefde volgens haar dan ook niet zenuwachtig te zijn voor de uitslag.

Toch werd ze gebeld door de huisarts. "Ik wist gelijk dat het foute boel was en ik had inderdaad PAP3B (ernstige celafwijkingen, red.)." Bij de gynaecoloog werd vervolgens een hapje uit haar baarmoederwand gehaald voor onderzoek. "Ik bleek ook nog eens CIN 2 te hebben.

Kinderwens

De gynaecoloog had ook dat het liefst direct weggehaald. Maar omdat ik zo jong ben en een kinderwens heb, besloten ze het te laten zitten. In de hoop dat mijn lichaam het virus zelf opruimt."

Maar nu, een half jaar later, is de situatie slechts ietsje verbeterd: van PAP3B naar PAP3A2 (matige celafwijkingen, red.) "In december moet ik terug voor een uitstrijkje. Als mijn lichaam het virus dan nog niet zelf blijkt te hebben opgeruimd, word ik behandeld.

Vroeggeboorte

Dit heeft wel gevolgen, want behandelen maakt mijn baarmoederwand dunner. En dat kan tijdens een zwangerschap zorgen voor onder andere vroeggeboorte. Maar gelukkig is kinderen krijgen in mijn geval nog niet uitgesloten."

Noor beseft dat ze er goed aan heeft gedaan om zo jong al om een uitstrijkje te vragen. "Als ik dit pas op mijn dertigste had ontdekt, had het virus zich wellicht ontwikkeld tot kanker. Baarmoederhalskanker heeft namelijk jaren nodig om te ontwikkelen. En dat heb ik nu voorkomen.

Vervroegen

Mijn huisarts zei dat ze heel blij was dat ik uit mezelf op mijn 21e met die klachten naar haar toe was gekomen. Precies daarom pleit ik voor het vervroegen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die niet weten dat baarmoederhalskanker al op zo'n jonge leeftijd kan ontstaan. Je kunt het namelijk krijgen vanaf het eerste moment dat je seksueel actief bent."

Vaccineren

Noor benadrukt dat vaccineren tegen baarmoederhalskanker alleen maar beschermt tegen de twee meest voorkomende virussen (tegen HPV 16 en 18 en ook een beetje tegen een aantal andere typen, red.**). "Ik zou graag zien dat vrouwen vanaf hun twintigste al opgeroepen worden om een uitstrijkje te laten maken.

Want dan ben je er - mocht het niet goed zijn - op tijd bij. Ik denk dat op die manier het aantal vrouwen dat baarmoederhalskanker krijgt, kan worden verlaagd."

** De kans op baarmoederhalskanker is daarna met ongeveer 80% afgenomen. Omdat het vaccin niet honderd procent beschermt, is het nog steeds aan te raden een uitstrijkje te laten maken als je een oproep krijgt voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bron: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.