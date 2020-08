’Wat is er gebeurd met mijn slimme, lieve jochie?’

Ik zie ze steeds voorbijkomen, die Insta-plaatjes van happy ’quarantaine-families’. Gezellig met z’n allen rond de keukentafel met thee en koekjes. Papa en mama achter de laptop en de kinderen braaf aan hun huiswerk of een kleurplaat. Word ik daar blij van? Nou, chagrijnig dekt de lading beter. Het drukt me akelig met de neus op de feiten, want mijn zoon is gewoon een etterbak!

Etterbak

Hij is nu 17 en mijn dochter is 13. Elk jaar op hun verjaardag op Facebook door mij uitgeroepen tot de leukste, liefste schattigste mensjes op de planeet. Joehoe wereld, kijk eens hoe leuk ze zijn! Maar dat was vóór corona. Vóór maandag 16 maart, het moment waarop mijn kinderen ineens verbannen werden van school en permanent met mij in huis kwamen te zitten. Alleen met mij, omdat papa een aantal jaar geleden had besloten om met een jongere vrouw aan de andere kant van het land te gaan wonen. Hij heeft niet eens gevochten om voogdij of een bezoekregeling. Misschien had hij een vooruitziende blik.

De lockdown leek me in eerste instantie best leuk, een beetje quality time met de kinderen. Weer eens even langer dan tien minuten aan tafel en echte gesprekken voeren, want ik zag voornamelijk de achterkant van hun hoofden als ze de koelkast plunderden en vervolgens weer uitvlogen naar clubjes, vrienden, bijbaantjes of de trap op naar het stinkende hol dat ze hun kamer noemen. Maar ja, dat kon dus allemaal niet meer.

Eetstoornis

Ik heb het een week geprobeerd: lekkere dingen in huis gehaald, lievelingsgerechten gemaakt, spelletjes van zolder, Netflix in de aanslag… ’Kom op, jongens, we maken er gewoon een gezellige tijd van samen.’ Mijn dochter was nog wel te paaien, maar mijn zoon hield het niet lang vol om met ons in één ruimte te zijn; er kwam een duiveltje in hem naar boven. Hij kleineerde zijn toch al onzekere puberzusje door haar continu uit te lachen en te zeggen dat ze zoooo dom was als ze haar huiswerk niet snapte. Of noooooit een vriend zou krijgen met haar varkenswangen en dikke reet (waardoor ze nu regelrecht op een eetstoornis afstevent).

En met mijn huisarrest-regels was ik een k*twijf en de schuld van de quarantaine, want ik - en alle andere Boomers met mij - had de wereld verpest, waardoor zijn generatie nu een k*tleven moet leiden. Hij schold er flink op los. Hoe ik ook probeerde begrip te tonen of de lucht een beetje te klaren met een grapje, niets hielp. Er was en bleef geen land met hem te bezeilen, wekenlang niet. Eerst lag hij dagen alleen maar op zijn bed of zat hij uren achter z’n computer. En nee, niet om huiswerk te maken.

Wiet

Maar naarmate de lockdown langer duurde, glipte hij steeds vaker het huis uit om pas na middernacht het huis weer in te sluipen, stinkend naar drank en wiet. ’Laat al die oude mensen maar binnenblijven als ze bang zijn om dood te gaan, maar ik laat mijn leven echt niet door hen verpesten’, was zijn reactie op mijn reprimande. En dat gold ook voor zijn eigen opa en oma! En toen deed ik iets wat ik nog nooit had gedaan. Ik gaf hem een klap in z’n gezicht. Daar ben ik niet trots op, maar ik trok het gewoon niet langer.

Ik snap niet dat ik dit kind ooit heb gebaard. Ik ken hem niet meer. Wat is er gebeurd met mijn slimme, lieve jochie, dat altijd tegen me aankroop op de bank en leuke raadseltjes verzon? Het is dat het niet mocht van het RIVM, maar anders had ik hem zo op straat gezet, of op de trein naar z’n vader.

Studeren

Gelukkig zijn de regels inmiddels versoepeld en hoef ik niet langer met mijn zoon in huis opgesloten te zitten, want ik heb een heel akelige kant van hem leren kennen. Nog maar één jaar en dan gaat hij ergens ver weg studeren. Dat heeft hij me - met een dreigende blik in zijn donkere ogen - beloofd. Ik kan niet wachten…

Deze ’Opgebiecht’ staat ook in de VROUW Glossy Opgebiecht Zomerspecial.