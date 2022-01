’Online vind ik mijn beste vriendin echt vreselijk’

„Mijn beste vriendin is altijd al een type ’Hyacinth Bucket’ geweest; een schat van een meid, maar ze houdt graag de schone schijn op. Als een kennis haar tegenkomt en vraagt hoe het gaat, zal ze nooit vertellen hoe het echt zit.

Heel raar

Dat haar oudste zoon het helemaal niet zo goed doet op school en dat haar man alleen maar werkt zal je niet horen. Dat ze al drie jaar rondkijkt voor een andere baan en dat ze een slecht contact met haar broer heeft zal ze nooit laten horen. Ik begrijp dat ergens wel; je hoeft niet per se het achterste van je tong aan een relatief onbekende te laten zien.

Maar zij kon wel heel erg jubelen. Dan hadden we net een heftig gesprek samen gehad - want tegen mij is ze wél eerlijk - en dan verkondigde ze een paar minuten later op straat tegen iemand dat het allemaal zó goed met haar gaat. Dat voelde heel raar.

Niet zonder bijschriften

Haar keeping up appearances zag ik zo nu en dan, maar door Facebook word ik er nu dagelijks mee geconfronteerd. Ze post namelijk iedere dag wel iets waarbij ze het van de daken schreeuwt. Het stoort me mateloos.

Foto’s van haar kinderen plaatst ze niet zonder bijschriften als ’love of my life’, ’most beautiful girl in the world’ of ’my princess’, terwijl ik weet dat ze haar draken van kinderen het grootste deel van de tijd het liefst achter het behang zou plakken.

Te gestyleerde plaatjes

Ze maakt ook altijd nét iets te gestyleerde plaatjes. Als je haar huis op Facebook ziet, zou je denken dat ze het perfect voor elkaar heeft. Maar als je haar woning in het echt ziet, weet je wel beter.

Het is er altijd een troep en er is, door de slappe instelling van haar vent, flink wat achterstallig onderhoud. Dat maakt allemaal niet uit, maar doe dan niet alsof je het zo geweldig hebt!

Een selfie

Als ik met haar weg ben, weet ze ook niet hoe snel ze moet inchecken in het restaurant waar we zitten. Zodra we een glas wijn in onze handen hebben gekregen, gaat ze naast me zitten en moet er een selfie komen. Ik vind het afschuwelijk.

Ze gooit er een paar filters overheen (ik moet wel toegeven dat ik er altijd beeldig op sta!) en nog voor we een eerste slok hebben genomen, weet de wereld al dat wij het zo leuk hebben. Ik heb haar wel eens gezegd dat ze een beetje op Famke Louise begint te lijken.

In het echt

Maar die boodschap komt niet aan. Die filters gebruikt ze ook altijd voor zichzelf trouwens. Mijn man zei het pas nog: ’Je schrikt bijna als je haar een keer in het echt tegenkomt!’

Het gaat me steeds meer tegenstaan hoe ze zich online profileert. Er gaat geen dag voorbij dat ze niets post! Het is zelfs zo erg, dat ik haar soms even ’uit’ zet. Dan blokkeer ik haar berichten. Ik wil voorkomen dat ze me zo begint te storen dat het onze vriendschap belemmert.

Jubelverhalen

Ik zou het haar natuurlijk kunnen zeggen; dat is wat mijn man mij adviseert als hij mij weer eens hoort klagen. Maar het is een vrije wereld en zij mag natuurlijk posten wat zij wil posten.

Ik plaats zelf zelden iets op Facebook, maar probeer in mijn posts altijd wel zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ik bericht er dan dus ook rustig over als het eens een keer niet zo goed gaat. Je hoeft niet alleen maar de jubelverhalen te plaatsen.

Offline

Hetzelfde geldt voor vakanties. Waarom zou je je vrienden twee weken lang iedere dag met zonnige vakantiefoto’s en ultiem gelukkige hashtags spammen? Dat doet zij dus wel. Ik denk dan altijd aan de mensen die niet op vakantie kunnen, die dat ook lezen. Het is zo ’te koop lopen’ met wat je hebt. Ik walg er echt van. Nee offline hebben we het hartstikke leuk met elkaar, maar online ligt ze mij totaal niet.”