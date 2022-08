Mag je zomaar vragen of iemand zwanger is?

Soms kun je je nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen als het erop lijkt dat iemand zwanger is. Als iemand uit je omgeving plotseling een buikje heeft gekregen, denk je misschien toch: ’zou het?’. Maar is die nieuwsgierigheid nou zo erg? Een collega: „Zelfs als je wel zwanger bent is het niet altijd fijn als de vraag wordt gesteld. Want ik was nog maar een paar weken zwanger en wilde het nog niet delen. Dus doordat zij vroegen, moest ik liegen.” Daarop reageerde een ander dat ze het ook kon zien dat mensen het vragen vanuit interesse. Mensen kunnen de vraag ook stellen omdat ze heel blij voor je zijn en je eventueel willen feliciteren. Goed bedoeld, dus. En misschien ook wel leuk dat iemand het opmerkt en je wellicht wil complimenteren met je o-zo-mooie buik!

Niet zwanger

Mascha Feoktistova vindt het daarentegen niet kunnen dat mensen deze vraag stellen en laat dat sinds kort horen ook. Ze richtte het Instagramaccount ’nietzwanger’ op. Een account dat vrouwen kunnen taggen als hen gevraagd wordt of ze zwanger zijn. Hierop geeft ze redenen waarom je deze vraag beter niet kunt stellen. „Misschien wil ik wel heel graag zwanger worden, maar lukt het niet. Dan is het extra pijnlijk om te vragen, omdat je dan even weer beseft dat je het niet bent”, schrijft ze op het account. Ook vraagt ze aandacht voor het geval van een miskraam: „een verlies van een kindje tijdens of net na de zwangerschap is heel heftig en emotioneel. Extra pijnlijk als je vraagt of ik zwanger ben.” En zo gaat ze nog even door. Wel laat Feoktistova weten het te begrijpen dat mensen het vragen: „Ik snap dat je het lief bedoelt, maar eigenlijk kan je die vraag beter niet stellen”, stelt ze.

Reactie

Marloes vind het ongepast om vrouwen te vragen of ze zwanger zijn.

Twitteraar @CasaZaan heeft wel eens gevraagd of een vrouw zwanger is, terwijl dit niet het geval was.

Nicky heeft voor de zoveelste keer de vraag ontvangen.

Kun je je nieuwsgierigheid niet bedwingen en wil je de vraag toch stellen? Dan heeft Jibbe nog wat tips.

