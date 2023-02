’Het woord ’familiedrama’ tekent hoe we als maatschappij aankijken tegen vrouwenmoord’

„Afgelopen zondag bracht een man in Pelt (net over de Belgische grens) zijn vrouw en twee kinderen (4 jaar en 7 maanden) om het leven, waarna hij zelfmoord pleegde. Een afschuwelijke gebeurtenis die door de media meteen zonder gene werd bestempeld tot ’familiedrama’. Ik schrijf dit woord tussen aanhalingstekens, omdat ik hoopte dat inmiddels wel duidelijk was dat het woord ’drama’ in deze context nogal een eufemisme is. Drama suggereert dat er sprake is van een onverhoopte, tragische gebeurtenis: een noodlottig ongeval of een natuurramp. Wanneer een man zijn gezin vermoordt, dan is het precies dat: een moordpartij. Dat is geen ongeluk, het is een plan dat tot uitvoering is gebracht. Een daad. Noem het dan ook zo: familiemoord.

Het woord “familiedrama” tekent hoe we als maatschappij aankijken tegen femicide (vrouwenmoord). Elke keer dat zich een gezinsmoord voordoet, wordt er in de media over bericht als een losstaand incident, een aberratie. Een zeldzaamheid. En natuurlijk komt het godzijdank niet dagelijks voor in Nederland, maar laten we even de cijfers erbij pakken. Kenniscentrum Atria heeft berekend dat in Nederland elke acht dagen 1 vrouw wordt vermoord, en dat 60% van die moorden wordt gepleegd door de (ex-)partner. Je bent als vrouw, kortom, veiliger buiten je relatie dan daarbinnen, even door de bank genomen. Onderzoek van Atria wees ook uit dat 1 op de 10 jongeren vindt dat mannen hun vrouwelijke partner mogen slaan om respect af te dwingen.

Onze cultuur

Zie je al een patroon ontstaan? Geweld tegen vrouwen zit ontzettend diep ingebakken in onze cultuur, en er zijn allerlei redenen om femicide niet als maatschappelijk probleem te zien. Het is natuurlijk een ongemakkelijke waarheid dat mannen een structureel gevaar vormen voor vrouwen. Dat erkennen is verantwoordelijkheid nemen, en verantwoordelijkheid nemen dwingt tot het zoeken naar verbetering, en die begint en eindigt bij mannen zelf. Ik snap dat dat lastig is, want femicide is een fenomeen zonder eenvoudige oplossing. Het is een veelkoppig monster dat vraagt om verandering op beleidsniveau, in het onderwijs, in de opvoeding en in de zorg en het juridisch systeem. Al die zaken tegelijk oppakken kan overweldigend lijken, maar helemaal niets doen - zoals nu het geval is - leidt tot een dode per week.

En het is niet alsof we er moeite mee hebben iets als cultureel probleem te zien. Ga maar na: eerwraak is eenzelfde verschijnsel, maar daar staat iedereen vooraan om als eerste te roepen dat het een ’moslimprobleem’ is, terwijl hetzelfde gedrag bij niet-moslims speelt, en we het daar afdoen als incident. Dat is niet alleen moreel onjuist, maar ook gevaarlijk. Omdat het patroon ontkend wordt, is er nog altijd sprake van achterhaald beleid. Vaak zijn politie en hulpverleners al ettelijke malen aan de deur geweest voordat een familiemoord gepleegd wordt. Zo ook in Pelt: politie was al vaak langsgekomen omdat er sprake was van verbaal geweld, maar er werd niet doorgepakt. Toen de vrouw in kwestie haar man verliet begon hij haar te stalken, maar net als in Nederland wordt er in België zelden tot nooit iets gedaan aan stalking, terwijl het een levensbedreigend (en crimineel) fenomeen is.

Too litte, too late

Nu, achteraf, zeggen de hulpdiensten dat ze de zaak gaan ’evalueren en analyseren’. Dat is too little, too late. We weten namelijk al wat het probleem is. Er is geen plan van aanpak, geen strategie: politie en hulpverleners modderen maar wat aan binnen een systeem dat te weinig handvatten en context biedt om echt in te kunnen grijpen. Zolang er geen deltaplan voor (of: tegen) femicide en familiemoord opgetuigd wordt, kunnen we de dagen aftellen tot het volgende krantenbericht over een ’tragisch familiedrama’. We weigeren als maatschappij om vrouwen (en kinderen) te beschermen tegen de gevaarlijkste factor in hun bestaan, en het is tijd om dat eens onder ogen te zien en te veranderen.”

