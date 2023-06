Daghoroscoop 23 juni - Sterrenbeeld Ram: Teken nu geen contract!

VANDAAG JARIG

De twee planeten die de koers bepalen in jouw sociale en liefdesleven verplaatsen zich en dat komt zowel jouw romantische bestaan als jouw gezondheid ten goede. Met Jupiter in jouw carrièrehuis kun je grote sprongen maken in jouw loopbaan. Nieuwe vrienden vervangen verloren vriendschappen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Vooruitgang in een kwestie over geld lijkt waarschijnlijk, ook al is de kosmische trend wat twijfelachtig. Je hebt de drive om te slagen maar er kan een vraagteken worden gezet bij de helderheid van jouw inzichten. Teken nu geen contract.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een nieuw project kan van de grond komen en jou inspireren creatiever te zijn dan anders. Het geluk gaat aan jouw zij en extra contanten zullen je helpen een verbouwing of de inrichting van jouw huis zo comfortabel mogelijk te maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Geef jezelf toestemming vandaag wat te ontspannen. Het zijn vaak de kleine dingen die het hem doen. Koop wat delicatessen die jou een prettig gevoel geven, wat lekkernijen om met naasten te delen en een boeket bloemen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Een gesprek kan zonder kwade bedoelingen ontaarden in roddel en als jij iedereen in de ogen wil blijven kijken praat dan niet over collega’s en vrienden. Een nieuwe liefde kan een kind hebben en de relatie bemoeilijken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Waarschijnlijk ben je blij dat dit de laatste dag is van de werkweek. Jouw bereidheid om in het diepe te springen zal bijdragen tot de vooruitgang van jouw carrière. Probeer niet om van alles tegelijk te doen ook al vind je dat jij dat kunt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Jouw creativiteit kan een hoogtepunt bereiken. Besteed extra aandacht aan een financiële kwestie die met jouw partner te maken heeft. Er kan een nieuwe relatie opbloeien met iemand ver weg, of die in een andere cultuur is groot gebracht.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De trend is negatief en dat kan jou ertoe brengen je kwetsbaar op te stellen. Dat is onverstandig nu anderen niet het beste met jou voor hebben; ga bijvoorbeeld voor een nieuwe outfit alleen op stap, want hun advies zal niet objectief zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Houd rekening met ups en downs. Er kunnen problemen ontstaan rond jouw partner. Heb je geen partner dan kun jij gebukt gaan onder frustraties ten aanzien van het andere geslacht. Bespreek het met vrienden of lees er een boek over.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Kleine veranderingen in jouw huiselijke of werkomgeving kunnen je bezighouden, maar het doel dat jij wil bereiken kan onbereikbaar lijken vanwege bepaalde verplichtingen of financiële zorgen. Geef niet op, houd vol!

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Ruzie over wie recht heeft op wat en wie het hardst heeft gewerkt kan jouw tactloze kant naar boven brengen. Laat je niet verleiden tot laag op de grond gedrag en kies prioriteiten. Maak liever plezier en plan jouw volgende avontuur.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Let goed op als jij te maken krijgt met een juridische of financiële kwestie. Zorg ervoor dat je jouw papierwerk in orde hebt. Voetangels en klemmen zijn alom aanwezig. Word niet de dupe van sluwheid of een valse truc.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Een misverstand kan jij al vroeg een slecht humeur bezorgen. Ben je de deur uitgegaan na ruzie met jouw geliefde, bel dan op, maak een lunchafspraak en zet de zaak recht. De rest van de dag en komend weekend verloopt dan probleemloos.

