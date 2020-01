Zelfs Manneken Pis draagt nu een broekje

Een standbeeld van een topless prostituee dat angstvallig van straat wordt gehouden, een naaktfoto op een expositie die moet worden afgedekt, luchtig geklede meiden die worden lastig gevallen... Is de vrije geest uit de vorige eeuw voorgoed terug in de fles? Tientallen jaren nam niemand in Nederland er aanstoot aan, nu sneuvelt de ene na de andere borst, schrijft De Telegraaf vandaag.

Bekijk ook: We zijn te preuts

Manneke Pis met broekje aan

In Alkmaar krijgt een Duitse kunstenaar geen toestemming een bronzen beeld van een vrouw van lichte zeden met ontbloot bovenlijf te plaatsen in de binnenstad. Daarom blijft deze ’Susan’ voorlopig binnen. In de Stadsschouwburg Utrecht wordt een naaktfoto in een expositie bedekt, omdat die voor sommige bezoekers ’te confronterend’ zou zijn. En in de Europa editie van Monopoly heeft Manneken Pis een broekje aan.

Opmaat naar steeds meer bedekken?

Als een preutse minderheid klaagt, zwichten we binnen de kortste keren, lijkt het wel. De voorbeelden zijn inmiddels talrijk. Zo werd een postzegel met daarop een schilderij van een dame in een doorschijnende blouse afgekeurd. En topless zonnen op het strand? Weerstand! Korte broekjes in de gymles? Liever niet. Zonder badkleding in de sauna? Bah. Advertenties met een (half)blote vrouw: taboe. Zijn we op de goede weg met deze ’lijn’ of is het een opmaat naar steeds meer bedekken? Waar houdt het op?

Praat mee

Wat vind jij van deze voortschrijdende trend? Neem jij ook aanstoot aan een beeld met blote borsten? Of hoef je net zo goed geen beeld te zien van een man zonder broek? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.