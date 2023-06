Praat mee: Hebben collega’s met kinderen voorrang op vakantiedagen?

Elk jaar hebben kinderen drie verplichte vakanties: de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie. Deze drie vakanties beslaan al negen weken in een jaar. Verder doen veel scholen ook aan de herfst- en voorjaarsvakantie, die beide ook een week beslaan.

Veel ouders zullen proberen om hun vakantiedagen op te nemen in de weken dat hun kinderen schoolvakantie hebben. Op deze manier kunnen zij vakanties doorbrengen met het hele gezin, en hoeven zij geen oppas of opvang te regelen. Maar hebben deze collega’s voorrang op collega’s zonder kinderen?

Wettelijk

Volgens vakbond CNV kunnen werkgevers werknemers met kinderen voorrang geven, maar is deze voorrang niet iets waar een werknemer wettelijk recht op heeft. Volgens hen moet een werkgever elke vakantieaanvraag op een gelijke en eerlijke manier behandelen. Iemand voortrekken of benadelen mag niet.

Een regeling hiervoor moet dus onderling worden afgesproken. Op deze manier is er misschien wel een tussenweg te vinden. Werknemers zouden met elkaar in gesprek kunnen gaan over de vakanties. Op deze manier hoeft er niemand voorgetrokken te worden.

„Als mensen echt allemaal in dezelfde weken weg willen, is het eerlijker om een soort rouleersysteem in te stellen,” zegt Lilian Woltering, expert op het gebied van zakelijke etiquette, in de Telegraaf. „Zodat iedereen soms weg mag in de gewenste periode, maar ook wel eens moet werken. In de zorg, waar men altijd met feestdagen en in de zomer moet doorwerken, doen ze dat ook zo.”

