’Mijn kleinkinderen zijn hondsbrutaal’

door Yara Hooglugt

„Mijn kleinkinderen, de kinderen van mijn dochter, zijn dikwijls hondsbrutaal”, schrijft Cora. „Ze schreeuwen de boel bij elkaar, vragen nergens om, zeggen nooit dankjewel en denken dat ze van alles te eisen hebben. Dit gedrag vertonen ze bij hun ouders en bij hun opa’s en oma’s, maar ook buiten. Op straat roepen ze brutale dingen naar voorbijgangers, in de supermarkt trekken ze mensen aan hun jas als ze ergens bij willen en bij de slager vragen ze verontwaardigd om hun plakje worst als ze vinden dat het te lang duurt.”

„Ik zie het met lede ogen aan en ik wil hier eigenlijk iets aan doen. Hoe ik dat moet aanpakken weet ik niet, want ik weet uit ervaring dat ik mijn dochter alleen maar tegen me in het harnas jaag als ik haar aanspreek op de manier waarop ze haar kinderen opvoedt. Moet ik zelf een poging doen om hen manieren bij te brengen? Zal dat in goede aarde vallen, bij de kinderen én bij mijn dochter?”

Goede voorbeeld geven

Volgens familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt ligt de oplossing voor Cora niet in het corrigeren van haar kleinkinderen en dochter, maar is het veel effectiever om zelf het goede voorbeeld te geven. „Als je de hele tijd tegen je kleinkinderen moet zeggen: ’nee, niet doen’, of ’houd daarmee op’ ontstaat er een heel vervelende sfeer. Het is veel beter en ook nog eens leuker om voor te doen hoe het wél moet.”

Jip en Janneke

„Je kunt goed gedrag heel nadrukkelijk benoemen, bijvoorbeeld wanneer je op het terras een kopje koffie krijgt en de ober daarvoor bedankt. Wanneer ze dan zelf iets geserveerd krijgen, kun je zeggen: ’Hé, je krijgt een pannenkoek, wat zegt oma dan ook alweer altijd?’ Zo zorg je ervoor dat de kinderen voorbeeldgedrag op een leuke manier kunnen overnemen. Je kunt ook kinderboeken voorlezen waarin de hoofdpersonen het goede voorbeeld geven in verschillende situaties. Jip en Janneke die hun ouders beleefd welterusten wensen bijvoorbeeld, of Madelief die haar moeder bedankt voor een ijsje.”

Ruzie

Als Cora haar dochter corrigeert, kan dat weleens heel gevoelig liggen, vervolgt Van den Eerenbeemt. „Vaak geeft dat alleen maar aanleiding tot ruzie, zeker als de verhouding tussen moeder en dochter toch al niet altijd even ontspannen is. Let er ook op dat je je dochter niet afvalt in het bijzijn van de kleinkinderen. Kinderen zijn heel trouw aan hun ouders en als ze merken dat jij negatief bent over ze, bestaat de kans dat ze liever niet meer naar opa en oma willen. Zoiets voelen ze aan. En dat is zonde, want opa’s en oma’s vormen voor veel (klein)kinderen een grote toevoeging aan hun leven.”

Belonen

Tot slot raadt Van den Eerenbeemt aan om de kinderen te belonen wanneer ze het goed doen en om het aanleren van goed gedrag op een speelse manier leuker te maken. „Je kunt ze zeggen dat een ijsje nóg lekkerder smaakt als je er netjes voor bedankt. Benoem dat dan ook, als ze dat doen. Dat kun je doen als je alleen met ze bent, maar ook als je dochter erbij is. Ook in haar bijzijn is het prima om het goede voorbeeld te geven. En wil je haar misschien toch eens aanspreken op het gedrag van haar kinderen? Doe dat dan vriendelijk. ’Goh, ik heb gemerkt dat ze nogal luid praten en dat jij er moeilijk doorheen komt, kan ik daar wat aan doen?’ Wie weet wat voor deuren je opent.”