Gaat er bij jou ook iedere dag wel een alcoholisch drankje in?

Volgens het Voedingscentrum laten sommige onderzoeken zien dat matig alcoholgebruik het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 verlaagt. Matig alcoholgebruik is maximaal 1,5 glas per dag. Toch wegen de eventuele voordelen van alcohol niet op tegen de nadelen voor de gezondheid. Het advies van het Voedingscentrum is daarom voor zowel mannen als vrouwen om geen alcohol te drinken. Of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Drinkers

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (44,4 procent) houdt zich aan het advies en drinkt geen of weinig alcohol. Van de Nederlandse volwassenen drinkt 6,9 procent overmatig en is 7,7 procent een zware drinker, blijkt uit cijfers van Trimbos Instituut. Overmatig drinken is bij vrouwen meer dan 14 glazen alcohol per week en bij mannen meer dan 21 glazen per week. Wanneer een vrouw één keer per week of vaker minimaal 4 glazen op één dag drinkt, valt zij onder de categorie zware drinker. Voor mannen is dit minimaal 6 glazen op één dag.

Vrouwen pakken er minder vaak een glas alcohol bij dan mannen. Het percentage vrouwen dat geen alcohol of niet meer dan één glas per dag drinken is 54,8 procent. Bij de mannen is dit 33,6 procent.

Alcoholverslaving

Volgens Jellinek kan een alcoholverslaving en de ernst ervan worden vastgesteld aan de hand van verschillende criteria. Zo kan het sterk verlangen naar alcohol, mislukte pogingen om te minderen en het blijven gebruiken ondanks dat het problemen oplevert, tekenen zijn van een verslaving. In Nederland zijn 80.000 mensen tussen de 18 en 64 jaar afhankelijk van alcohol.

Reacties

Deze Twitteraar vindt dat er bizar veel gezopen wordt. Hij vraagt zich af of iedere dag drinken normaal is. Iemand anders reageert er op dat het inderdaad niet normaal is, maar ze wel iedere dag twee of drie wijntjes drinkt.

Joost laat op Twitter weten dat hij eerst iedere dag minstens één flesje bier dronk. Nu hij daar mee is gestopt geniet hij van 0.0 varianten.

