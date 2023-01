’Waarom moeten wij in De Slimste Mens kijken naar een stokoude Maarten van Rossem?’

Ein-de-lijk toveren redacties van talkshows en spelprogramma’s wat vaker vrouwen uit de telefoonklappers voor aan tafel of in een stoel. Niet alleen vrouwen die toevallig hoofdeconoom zijn bij een bekende bank, maar soms zelfs een hoofdredacteur of psycholoog. Ik was hier zo mee in m’n nopjes, dat ik me zelf ook blindstaarde op het überhaupt aanwezig zijn van die vrouwen. Tót Twitter me attent maakte op iets geks en dat is bijzonder, want Twitter is zelden attent. Dat weten we ondertussen wel.

Telegraaf-columnist Nausicaa Marbe vraagt zich af: ’Hoe is het mogelijk dat De Slimste Mens overloopt van de oudere mannen, maar lijkt de maximale leeftijd van een vrouw in het programma pak ’m beet 55 jaar?’ Op z’n minst opmerkelijk te noemen. Twitter zou Twitter niet zijn als er ook meteen een verklaring verscheen. Van een man. Ik zou bijna ’uiteraard van een man’ willen schrijven, op het gevaar af dat ik dan als zuur wijf gezien wordt. Een Twitteraar verklaart het ontbreken van vrouwen boven de 55 jaar bij De Slimste Mens als volgt: „Omdat jongere vrouwen aantrekkelijker zijn. Dat is niet mysogeen, dat is hoe mannen geprogrammeerd zijn. Net als vrouwen geprogrammeerd zijn om dat vervelend te vinden.”

Houdbaarheidsdatum

Eens. Ik denk ook niet dat het mysogeen is, want in dat geval zou geen enkele vrouw het tot de beeldbuis halen. Maar het is op z’n minst een herhaling van zetten. Ik denk aan een John de Mol die Gallyon van Vessem en Selma van Dijk de laan uitstuurde bij Hart van Nederland toen ze de 50 jaar aanraakten. Had iets te maken met de houdbaarheidsdatum van de vrouwen. John is trouwens niet alleen, want ook al neemt het aantal vrouwen op tv langzaam toe, ze blijven jonger dan mannen. En zodra vrouwelijke presentatoren en correspondenten richting die vijftig gaan verdwijnen ze wel heel plotseling. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport naar representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s in 2019 en 2021in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur voor het commissariaat van de media

Op het moment dat er dan eindelijk een vrouw op tv aanschuift, moet ze er dus op z’n minst een beetje appetijtelijk uitzien en jong zijn. Ineens is de circle of life ook weer rond. De mannelijke natuur programmeert niet alleen de man, maar programmeert blijkbaar ook de programmering van De Slimste Mens. Wie had dat gedacht? En ik maar denken dat De Slimste Mens om inhoud draait.

Welbespraakt

En wij vrouwen? Wij zijn blijkbaar geprogrammeerd om andere vrouwen gewoon vervelend te vinden als ze aantrekkelijk zijn. Gloeiende, gloeiende, als ik het zo lees zou ik bijna een hekel aan ons krijgen. Maar gelukkig is dat een misverstand. Vrouwen vinden aantrekkelijke vrouwen namelijk helemaal niet meer of minder vervelend. Het vervelende is alleen wel dat het blijkbaar niet uitmaakt hoe slim, welbespraakt of intelligent je als vrouw bent, want zelfs je hersenen hebben een houdbaarheidsdatum. Niet die van ouderdom of aftakeling van je bovenkamer, maar die van je lijf en of je er een beetje lekker uitziet op tv. Als de verpakking niet meer mooi gladgestreken is, dan schimmelt de inhoud vast ook al. Een beetje dat idee.

Gelukkig houdt journalist Ilonka Leenheer Twitter daarop nog wel een spiegel voor: „En waarom moeten wij in De Slimste Mens kijken naar een stokoude Philip (die nauwelijks normaal een zin kan uitspreken) en Maarten? Ik zie ook liever iets knaps (een belangrijke reden waarom ik naar Nieuwsuur kijk, oeh Jeroen in een sexy coltrui vandaag). Hear hear.

Een diepe denkrimpel op het voorhoofd van de man betekent een boel intellect, een diepe denkrimpel op het voorhoofd van de vrouw betekent dat het boeltje wel opgebruikt is. Zonde, want waar mannen met de jaren knapper worden (zoals ze vaak beweren) worden vrouwen alleen maar slimmer. Het is werkelijk waar een gemiste kans voor Neerlands populairste spelshow. Dat volledig draait om slimme mensen, wat aan de presentatoren duidelijk te merken (en zien) is. Meten met twee maten misschien? Jammer wel, ik dacht dat men daar toch ietsje slimmer was dan dat.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.