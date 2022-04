Moet thuisonderwijs helemaal verboden worden?

’Waar doen ze het van’

Alleenstaande moeder Nadia woont met haar drie jonge kinderen in een tiny house. Ze moet maandelijks rondkomen van een uitkering van €1660 euro. Naast dat ze duurzaam leeft, zonder elektriciteit en riolering, geeft ze haar kinderen ook nog thuis les. „Je hoeft niet zo vroeg op en het zit in onze familie. Mijn broer en vader doen het ook zo”, vertelt Nadia in ’Waar doen ze het van’. Nadia heeft de pabo gedaan en geeft vanuit overtuiging thuisonderwijs.

Uitzonderingen

Eigenlijk is thuisonderwijs in Nederland verboden, ieder kind vanaf 5 jaar oud heeft leerplicht. Toch krijgen ongeveer 800 kinderen thuis reken-, lees- en schrijfles, volgens de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Er zijn namelijk twee uitzonderingen op de regel. Kinderen met lichamelijke of psychische klachten kunnen vrijstelling krijgen op het verbod tegen thuisonderwijs. Ouders mogen zich ook beroepen op vrijstelling van leerplicht als een school van ’hun levensbeschouwelijke richting’ niet in de omgeving is.

Sociale contacten

Ouders spelen een belangrijke rol in thuisonderwijs. Je kan je afvragen of ze wel goed genoeg opgeleid zijn om hun kinderen goed les te geven. Kan je als ouder het niveau wel bijbenen, helemaal als de kinderen naar de middelbare school gaan? Dan kan thuisonderwijs alsmaar ingewikkelder worden. De kinderen hebben daarnaast ook geen klasgenootjes. Dus je kan je afvragen of ze genoeg sociale contacten en vaardigheden ontwikkelen.

Zeggenschap

Aan de andere kant is het natuurlijk de keuze van de ouder(s). Uiteindelijk hebben zij het zeggenschap over hoe hun kinderen onderwijs krijgen.

Reacties

Susanne vindt thuisonderwijs geven een vorm van narcisme. In ieder geval als het niet noodzakelijk is om medische redenen.

Petra zou er niet aan moeten denken om de hele dag thuis opgezadeld te zitten met haar kinderen als ze thuisonderwijs zou geven.

Deze twitteraar is positief over thuisonderwijs. Bij haar gezin past het perfect.

Deze dame is minder positief over thuisonderwijs. Zij hecht veel belang aan sociale contacten.

Petra vraagt zich na de aflevering af of thuisonderwijs wel de juiste manier is om te leren.

Praat mee

Vind jij dat het thuisonderwijs helemaal moet worden afgeschaft? En dat kinderen altijd regulier onderwijs moeten volgen? Of ben jij van mening dat de keuze bij de ouder(s) ligt? En dat zij het beste kunnen inschatten wat het beste is voor hun kind? Praat mee op onze Facebook-pagina!