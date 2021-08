’Eindelijk lichamelijk contact in B&B Vol Liefde’

„Aangezien alle regie in deze populaire RTL-serie ontbreekt, pakken de logees één voor één zelf hun koffers. Brabander Mark heeft zijn lolbroek ingepakt en vrijwillig de B&B in Oostenrijk verlaten. Eigenaresse Caroline zag dit in de verste verte niet aankomen, want ze had graag de tijd gehad om de Mark ’achter’ de grapjes te leren kennen. Wat ík vooral niet zag aankomen is dat Romana haar kroegmaatje Bert ging verlaten.

Tekst gaat verder onder tweet.

Gierende banden

Waarschijnlijk trok Romana het irritante gegiechel van concurrente Gwen niet meer en was Gwens striptease de druppel. Romana had beter Gwen op haar plaats kunnen zetten en een shirt kunnen aantrekken met de tekst ’kop dicht’. Maar dan natuurlijk in het Frans, zoals de shirts van Gwen ook bedrukt zijn met ’grappige’ Franse teksten. In plaats daarvan werd B&B-eigenaar Bert voor het blok gezet: „Gwen naar huis of ik naar huis.” Helaas heeft Bert een bord voor z’n kop én te hoge verwachtingen van de ’wauw-factor’, want hij heeft zijn kans op liefde laten gaan.

Op de ochtend van vertrek laat Romana nog duidelijk weten – in haar mooiste jurk! – niet naar huis, maar op de bonnefooi naar Zuid-Frankrijk te gaan. Kortom, thuis wacht niets of niemand op haar. Maar helaas wordt ook deze hint door Bert niet begrepen. Voordat ze met gierende banden het erf af rijdt, krijgt ze gelukkig nog een afscheidsknuffel. Maar dat is in mijn ogen precies waar het mis lijkt te gaan.

Tekst gaat verder onder tweets.

Het bed in duiken

Waarom zijn alle afscheidsknuffels de eerste aanrakingen tussen de kandidaten? Hoe kan er liefde opbloeien zonder een voorzichtige of stiekeme aanraking? Ik doe bij deze een oproep op meer lichamelijk contact! De kandidaten hoeven uiteraard niet meteen met elkaar het bed in te duiken, hoewel dat na een paar flessen wijn en nachtenlange logeerpartijtjes best een keer had gekund. En niet alleen om de ochtend erna een kop koffie op de rand van het bed te drinken. Pak tijdens een wandeling eens een keer elkaars hand vast of leg ’s avonds een arm om iemands schouder. Ze hunkeren toch allemaal naar lichamelijk contact?

Romana had tijdens haar Franse avontuur duidelijk de behoefte aan een knuffel van ’ruwe bolster blanke pit’ Bert. Wedden dat zij en Bert dan tijdens de ontboezeming niet zo stijf en ongemakkelijk tegenover elkaar hadden gestaan? Midden op straat! (Ze komen de B&B nooit uit en nu voer je zo’n gesprek midden op straat?!) En daarom toonde ze waarschijnlijk meer emotie bij het afscheid met de hond, daar heeft ze ten slotte wel dagelijks mee geknuffeld.

Prille gevoelens

Ook Mark benoemde tijdens zijn vertrek in Oostenrijk, dat de afscheidsknuffel hun eerste echte knuffel was. Het leek er bijna op dat hij spijt had van zijn keuze. Zijn concurrent Erik had vanaf nu eindelijk het rijk (en Caroline) voor zich alleen en toch is het vooralsnog hond Roosje die op schoot wordt genomen. Ik hoopte vurig dat Caroline het met de vierde kandidaat anders zou aanpakken. Samen een bergwandeling of glühwein voor een kampvuur, in plaats van de perfecte gastvrouw met koffie uithangen. Maar helaas staat nieuwkomer Jeroen op zijn eerste dag ook alweer de badkamer te boenen, net zoals zijn voorgangers. Dit lijkt Caroline het belangrijkst in een man te vinden.

Tekst gaat verder onder tweet.

IJskoningin Debbie spant in Zuid-Italië de kroon. Daar krijgt vrijgezel Pascal na het geven van een zilveren armbandje (zei ze nou echt dat ze liever goud draagt?! Ondankbaar!), drie zoenen op de wang. En ook zijn concurrent Jelmer wordt tijdens een picknickdate getrakteerd op drie formele zoenen, nadat ze hebben aangegeven allebei geen gevoel voor elkaar te hebben.

Dan doet het ritje op de motor met vrijgezel Mitch en B&B-eigenaresse Roxanne – lekker dicht tegen elkaar aan – toch nog wonderen. De twee geven na een stevig ritje ineens blozend prille gevoelens aan elkaar toe. In Roosendaal lijkt er dus eindelijk wat op te bloeien, tussen het schilderen en koken door. En dat terwijl ik bijna was vergeten dat het programma toch echt om de liefde om draait.

Zweverig

Terwijl het bij Vincent in Italië op vriendschappelijke manier maar blijft doorkabbelen, haalt nieuwkomer Sophie binnen no time het irritatieniveau omhoog. Deze 33-jarige nieuwe logee heeft in ’een jolige bui’ geschreven op Vincents voorstelvideo. Na een korte wandeling op bloedserieuze toon verkondigt ze dat ze hém veel te serieus vindt. Vervolgens vraagt ze aan iemand die in z’n uppie naar een bouwval in Italië is verkast, wanneer hij voor het laatst uit z’n comfortzone is geweest. Wat aan dit hele verhaal heb je dan gemist om die vraag te stellen? Mevrouw lijkt in elk geval zelf duidelijk heel comfortabel met haar baan als leefcoach. Misschien kan ze de verbouwing gaan coachen, want meer zit er voor Vincent niet in. Hij vindt haar te zweverig.

Waar noch van liefde noch van vriendschap sprake is, is in de B&B van Jacob. Wel lijkt de rust te zijn wedergekeerd, na de waterschade-escalatie van vorige week. Tijdens een gezamenlijke yogales op de tennisbaan lijkt alles zelfs weer koek en ei. Totdat Jacob te laat arriveert en z’n yogakat meeneemt. Vervolgens blijft hij kandidaat Monica steevast Moniek noemen en begint-ie tijdens de les - in de meest onmogelijke houding - weer over zijn gebroken ribben. Nog even en het is weer vier tegen één…”