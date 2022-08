Mag school bepalen wat er in de broodtrommel zit?

Op de website van het Voedingscentrum is te lezen dat kinderen het beste fruit en snackgroenten meegegeven kan worden voor in de pauze. Als lunch zou een bruine boterham of volkoren knäckebröd een goede optie zijn.

Geen pakjes sap, want daar zouden wel zeven suikerklontjes in zitten. Het advies van het Voedingscentrum is om in plaats daarvan water, melk of thee mee te geven. Gezonde opties, want volgens het centrum draag je hiermee bij aan een gezonde schoolomgeving.

Mening van scholen

Het advies voor een gezonde broodtrommel is in het schoolbeleid van verschillende basisscholen terug te zien. Basisschool Cascade schrijft bijvoorbeeld op hun site dat zij verwachten dat ouders hun kinderen een gezonde maaltijd meegeven.

Dat betekent een trommel gevuld met brood, fruit en drinken zonder prik. Basisschool Odaschool laat op hun website weten ook zo’n schoolbeleid te hebben, al blijft het volgens hen wel de verantwoordelijkheid van ouders om zich hieraan te houden.

Reactie

Brigitte was ooit overblijfmoeder op de basisschool en zag veel kinderen die ongezond eten meenamen. Het interesseerde haar niet, maar ze vindt wel dat een kind op zijn minst een ’normale’ boterham bij zich moet hebben:

De bemoeienis van school over de inhoud van de broodtrommel? Kim wordt er gek van.

Maartje pakt de broodtrommel van haar kinderen gezond in, maar gelooft niet dat een schoolbeleid bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Tenminste, als ze ziet wat sommige ouders hun kinderen meegeven.

Praat mee

Wat stop jij in de broodtrommel van je kinderen? Alleen maar fruit en groentesnacks, of soms ook een koekje? Vind je dat ouders zelf mogen bepalen wat zij in de broodtrommel stoppen, of mag de school hier best regels voor opstellen? Praat mee op onze Facebookpagina!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.