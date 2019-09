’Afvallen? Eet roomboter!’

1. Minder suiker

„Het is misschien wel de meest bekende afvaltip: eet/drink minder suiker! Suiker maakt namelijk dik en hierom raad ik iedereen aan om die frisdrank en ontbijtkoeken te laten staan. Dit geldt ook voor het eten van (teveel) fruit en het drinken van smoothies, want ja echt… ook in fruit zitten suikers! Wist jij bijvoorbeeld dat het eten van een banaan gelijk staat aan het eten van vier suikerklontjes? Natuurlijk blijft het eten van fruit gezond, maar in de ene fruitsoort zitten wel meer suikers dan in de andere. Zo zit er in een kiwi minder suiker dan in een banaan.”

2. Eet koolhydraatarm

„Het eten van minder koolhydraten leidt ook tot gewichtsafname. Dus voorkom het eten van pasta, brood en aardappelen en koop eens een lekkere vervanging zoals courgette-spaghetti! Je kan zo nu en dan best een aardappeltje eten maar zorg er dan wel voor dat je geen zoete aardappel eet (hier zitten namelijk meer suikers in dan in gewone aardappelen). Tenslotte adviseer ik om ook die boterhammen zoveel mogelijk te laten staan. Of neem koolhydraatarm brood.”

3. Intermittent fasting

„Intermittent fasting is de laatste tijd enorm populair geworden. Het is niet per se een afvalmethode maar het helpt wel om gemakkelijk minder calorieën te eten. Er zijn verschillende varianten. Het begint met je ontbijt zo lang mogelijk uit te stellen, bouw dit op. Door je ontbijt uit te stellen krijg je simpelweg minder honger en val je gemakkelijker af. Ik ben zelf fan van intermittent fasting en heb me getraind om in de middag pas te ’ontbijten’. Je eet dan in een tijdsbestek van slechts 8 of 6 uur of zelfs nog minder. Ik ben van mening dat je lichaam genoeg vetreserves heeft om in de ochtend je energie uit te putten. Let wel op dat je je goed verdiept in het dieet alvorens je ermee begint.”

4. Eet alleen gezonde vetten

„Waarschijnlijk heeft iedereen in de koelkast wel een flesje vloeibare margarine staan, een flesje zonnebloemolie of anderszins. Allemaal voorbeelden van bewerkte vetten en allemaal even slecht voor de lijn… In plaats hiervan raad ik aan om (natuurlijk met mate) roomboter te eten. Roomboter is top! Verzadigd vet is niet slecht. In roomboter zitten namelijk alleen onbewerkte vetten, net als in pure kokosolie en olijfolie. Weg met die bewerkte vetten dus!”

5. Goed slapen

„Ook een goede nachtrust is bevorderlijk voor het afvallen. Door minimaal zeven uur te slapen beland je namelijk in een goede diepe remslaap waarin het hormoon voor vetverbranding wordt geactiveerd. Als je minder slaapt, gebeurt dit niet. Daarom is genoeg rust nemen essentieel!”

6. Bewegen om te ontspannen

„Behalve genoeg nachtrust is ook een stressvrij bestaan goed voor het afvallen. Lukt het niet om je te ontspannen, ga dan bijvoorbeeld op yoga! Alleen wanneer je geen last hebt van stress wordt overdag namelijk het hormoon voor vetververbranding actief. Mocht je niet van yoga houden, maak dan eens een wandeling of ga eens lekker tekenen.”

