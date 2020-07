Vergeef jij je vreemdgaande partner?

Wij vrouwen zouden mannen eerder vergeven, omdat wij in de veronderstelling zijn dat we hun gedrag kunnen veranderen. Een andere reden waarom we een slippertje door de vingers zien is omdat wij anno 2020 meer open staan voor een open relatie. Zelfs twee derde van alle open relaties blijkt namelijk geïnitieerd te zijn door vrouwen. Vrouwen vervelen zich nou eenmaal sneller in een monogame relatie.

In bijna 37% van de gevallen van vreemdgaan wordt dit zonder enige consequenties vergeven. Toch keurt de ruime meerderheid (64%) van de Nederlanders vreemdgaan nog altijd af. In een kwart van de gevallen betekent dit zelfs meteen het einde van de relatie.

Praat mee

