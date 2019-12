Tijd voor een gezond begin van 2020! Doe je mee?

Koolhydraatarm

Pascale is al tien jaar bezig met gezonde voeding en geniet grote bekendheid met haar kookboeken. Daarin richt ze zich met name op minder koolhydraten en meer vet. Bij een gematigd koolhydraatarm-dieet heb je geen last van een constant knagend hongergevoel en heb je meer energie. Pascale gebruikt in haar recepten een flinke klont boter, scheut olijfolie en geen lightproducten. Het zijn volle gerechten, makkelijk te maken en met veel smaak.

Pascale: „In de VROUW-challenge richten we ons niet op afvallen. De focus ligt op lekker eten, meer energie krijgen van het eten en terug naar de basis met pure, natuurlijke producten. Ik gebruik normale ingrediënten, maar maak daar vervolgens bijzondere gerechten van. Daarnaast hoop ik dat ik VROUW-lezeressen het plezier in koken kan (terug)geven en ze nieuwe recepten kan leren. Want op nummer 1 blijft staan: genieten van het leven! Dus... sta open voor deze Lekker in je vel- challenge en laat je verrassen!”

Meedoen?

De Lekker in je vel-challenge loopt van 6 januari tot en met 3 februari. Je kunt lid worden van onze besloten Facebook-groep.

Hier posten wij elke dag interessante artikelen en interviews. Daarnaast hebben we elke week een motivatievideo van Pascale en ontvang je een weekmenu met bijpassend boodschappenlijstje. We volgen VROUW-lezeressen die meedoen aan de challenge en in de groep krijg je de kans jouw ervaringen te delen en elkaar te motiveren.

Ook hebben we elke week een winactie! Want behalve kookboeken maakt Pascale ook olijfolie en keramiek. Als je lid bent/wordt van onze Facebook-groep kun je daar kans op maken!

Dus... genoeg te doen, te zien en te leren. Doe je ook mee?

