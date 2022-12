Moet alcohol achter het stuur helemaal verboden worden?

Met maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed (ongeveer gelijk aan twee glazen) is het voor ervaren rijders toegestaan om achter het stuur te kruipen. Bestuurders die hun rijbewijs nog geen vijf jaar hebben, geldt een maximum van 0,2 promille (ongeveer één glas). Alcohol vermindert namelijk de rijvaardigheid, waardoor er een groter risico bestaat op verkeersongevallen. Voormalig verkeersminister Van Nieuwenhuizen lanceerde in 2018 de campagne ’Ben je Bob, zeg het hardop’ om mensen aan te sporen helemaal geen druppel te drinken als zij later nog de auto pakken. Een nultolerantie voor alcohol bestaat (nog) niet.

Niet drinken

Te veel alcohol in het bloed kan een (dodelijk) ongeval in het verkeer veroorzaken. Is het niet veiliger om in plaats van maximaal twee glazen, helemaal geen alcohol meer te mogen drinken als je nog moet rijden? Het Europese Parlement pleitte er vorig jaar al voor. „De impact van alcoholgebruik in het verkeer is erg hoog. Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 2,5 keer meer kans op een dodelijk ongeval”, zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt tegen De Telegraaf. „Wie onder invloed is, hoort niet thuis achter het stuur.” En daar zijn veel Twitteraars het mee eens.

Wel drinken

Er zijn genoeg mensen die zich wél houden aan het maximaal promille alcohol. Zij zouden door een verbod de dupe worden van het gedrag van anderen. Is dat eerlijk? Plus, als je met twee glazen alcohol nog kan rijden, waarom zou er dan een nultolerantie moeten komen? Een verbod werkt volgens sommige Twitteraars alleen maar averechts.

Reactie

Een nultolerantie voor alcohol vindt Arno een goed idee.

Twitteraar @BolsNol vindt dat de nette drinker niet gestraft moet worden voor daden van een ander.

Siti drinkt sowieso geen alcohol als ze nog moet rijden.

Bart gelooft dat het verbieden van alcohol alleen maar averechts werkt.

Praat mee

Vind jij dat er een nultolerantie moet komen voor alcohol? Omdat het ongelukken kan veroorzaken in het verkeer? Of vind jij dat de huidige regeling prima is en dat het probleem bij de zware drinkers ligt? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

